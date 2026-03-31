RD Vial: los peajes serán gratis el Viernes Santo «como alivio económico» para la población

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El Fideicomiso RD Vial informó este lunes que los conductores estarán exonerados del pago de peajes durante el Viernes Santo, en todas las estaciones ubicadas en autopistas y carreteras del país.

La medida aplicará en todas las estaciones administradas por RD Vial, incluyendo las autopistas Duarte, Las Américas, 6 de Noviembre, el Boulevard Turístico del Este y la Autopista del Nordeste, entre otros corredores que conforman el sistema nacional de peajes.

De acuerdo a una nota de prensa de la institución, el director de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, explicó que la eliminación del cobro de peaje durante ese día no es un gesto simbólico, sino es una medida concreta de alivio económico que beneficia directamente a las familias dominicanas en un momento de celebración compartida.

«Vamos a liberar el Viernes Santo, de seis de la mañana a seis de la mañana del Sábado Santo, los peajes, los 18 peajes de la República Dominicana no cobrarán», dijo Rizik Lugo en el programa Hoy Mismo.

Desplazamiento durante el Viernes Santo

El Viernes Santo es una de las fechas de mayor desplazamiento en la República Dominicana, cuando miles de personas viajan donde familiares y hacia playas, destinos religiosos y zonas turísticas y del interior del país, especialmente hacia el litoral sur, el corredor este y la región del Cibao.

La exoneración permitirá que los conductores transiten libremente por las principales autopistas del país durante ese día, facilitando el traslado hacia distintos destinos durante el asueto, conforme indica la nota.

Mantenimiento y asistencia vial reforzada

RD Vial informó que, con motivo de la temporada, se reforzaron las operaciones de mantenimiento y seguridad en los tramos de mayor flujo vehicular.

En ese sentido, dijo que a través del programa Carreteras Limpias se intensificarán las brigadas antes y después del feriado para garantizar condiciones óptimas de tránsito.

El Servicio Integrado de Asistencia Vial, operado por la Comisión Militar y Policial (Comipol) mediante el número 511, mantendrá plena capacidad operativa durante toda la Semana Santa, con más de 200 unidades desplegadas en puntos estratégicos de la red vial.

La institución reiteró que los conductores que enfrenten emergencias o averías podrán solicitar ayuda gratuita marcando el 511 desde cualquier teléfono móvil o fijo.

RD Vial exhortó a los ciudadanos a disfrutar de una Semana Santa segura, respetando las señales de tránsito, conducir a velocidades adecuadas y utilizar el servicio 511 ante cualquier eventualidad en las carreteras del país.

FUENTE: DL