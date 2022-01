Realizan novena a la Virgen en Santuario de la Altagracia de la Ciudad Colonial

Devotos de la Virgen de la Altagracia asistieron este jueves al Santuario Arquidiocesano Nuestra Señora de la Altagracia, ubicado en la Ciudad Colonial, a realizarle una última novena, antes de su gran día.

Personas arrodilladas pidieron a la Virgen interceder por ellos, a través de su hijo Jesús. Los asistentes también hicieron filas para subir al altar a saludar a su patrona.

Luego de terminada la misa de la noche de este jueves realizaron una procesión con velones encendidos hacia la Catedral de Santo Domingo para llevar a la Virgen.

“Terminamos la novena hoy, entonces, después de misa la sacamos en procesión a la catedral, hacemos una salve, y después regresamos al santuario”, explicó Lucy Quezada, presidenta de Hijas de la Altagracia.

Las misas este 21 de enero en el Santuario Arquidiocesano Nuestra Señora de la Altagracia serán a las 7:00 a.m., 9:00 a.m. y 11:00 a.m.

A las 12:00 del mediodía, las Hijas de la Altagracia y los feligreses acudirán a una misa en la catedral a honrarla con su presencia y, una vez terminada, regresarán a la Virgen a su casa, en procesión.

Realizan novena en Santuario de la Altagracia (FELIX LEÓN)

Asistencia

A pesar de la quinta ola de COVID-19, las personas se dieron cita en la iglesia para asistir a las novenas antes del Día de la Virgen de la Altagracia.

“Todo el que vive aquí es muy creyente de la Virgen de la Altagracia y con todo y pandemia las personas no han dejado de asistir. Hemos tenido una maravillosa novena, no nos podemos quejar”, expresó la presidenta de Hijas de la Altagracia.

Devotos asisten a novena en el Santuario de la Altagracia. (FELIX LEÓN)

Testimonios

Lucy Quezada contó a Diario Libre que le pidió a la virgen que su fallecida madre, enferma de cáncer, no sufriera a la hora de su partida y que su pedido fue concedido.

“Mi mamá murió el día 2 y yo le pedí a ella el día que mi mamá murió: no te pido nada, solamente que le digas a tu hijo que mi mamá no sufra y que se haga la voluntad de él… Mi mamá murió ese mismo día y no sufrió, como un pajarito”, manifestó Quezada.

Asimismo, Cristina Almonte dijo que cree infinitamente y que “siempre le hace su rosario porque a la virgen le gusta que la quieran, que le recen, que le canten y que la mimen”.

En cuanto a los milagros, Almonte dijo: “La virgen hace muchísimos milagros, lo que pasa es que no es cuando uno quiere sino cuando ella considera que es el momento, como pedirle matrimonio por la iglesia para un familiar, por la salud de un niño o un embarazo”.

