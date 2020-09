Rechazan eliminación de la escuela de arte

Santiago. Los maestros y estudiantes del Centro de la Cultura de Santiago protestaron para exigir una explicación ante la propuesta de la nueva Dirección de eliminar la escuela de arte.



La eliminación de la escuela afectaría a 40 maestros de solfeo, guitarra, pintura, violín, canto, baile, piano, batería, teatro y danza a aproximadamente 700 alumnos. Edward Grullón, quien sirvió de vocero de los maestros, dijo que se ha planteado como solución que los educadores formen parte de entidades que serían privadas y que denominarán “compañías de arte”. Llamó a buscar una solución al conflicto y recordó que la academia de arte lleva décadas funcionando en esa institución, por lo que sería un duro golpe para estudiantes de escasos recursos económicos. Indicó que Robinson Aybar, el nuevo director, ha planteado que dicha academia no fue concebida como centro de arte en sus inicios.

Reclamo

Los manifestantes se concentraron a la entrada del Centro de la Cultura, a escasa distancia donde funciona el viceministerio, para pedir la intervención de la ministra Carmen Heredia. En el momento que el grupo protestaba, dos jóvenes de 17 y 16 años de edad que iban a inscribirse en danza y teatro fueron informados de que no podían ingresar. Los afectados por la decisión de inmediato se unieron a la manifestación. Un grupo de maestro se unió a la protesta, pero no ofreció sus nombres por temor a represalias. La estudiante de violín Roxana García Rodríguez dijo que las autoridades de cultura deben rectificar sobre la decisión de crear compañías. “El nuevo director habla de crear compañías y esto nos genera dudas. Primero, las compañías se nutren de las academias y si dejan de dar clases, ¿cómo se van a nutrir?, y lo segundo es qué sucederá con los estudiantes que no encajen en dichas compañías”, indicó.

Es un lugar de formación en las artes

El Centro de la Cultura es el hogar del Ballet Folclórico de Santiago, uno de los principales grupos de danzas folclóricas de la República Dominicana. Es una institución educacional y cultural, donde los involucrados tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades artísticas y apreciar las costumbres del país, además de proyectarlas en diferentes presentaciones.

Fuente: El Caribe