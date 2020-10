Rectora de la UASD reconoce 30% estudiantes no tienen dispositivos inteligentes para recibir docencia

La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) garantiza, a más de 200 mil estudiantes de grado y postgrado, que el presente semestre que se imparte de manera virtual será exitoso y con la calidad que tiene acostumbrado esa academia.

Emma Polanco explicó que la institución de altos estudios cuenta con una plataforma única donde se puede ver en tiempo real la docencia impartida por el profesor, tanto en lo concerniente al tiempo y la calidad del contenido, lo que garantiza que este será el mejor semestre que ha tenido la universidad estatal.

Polanco agregó que como consecuencia de esa herramienta hay más control de calidad, aunque aclaró que eso no significa que se llevará un chequeo a los educadores como si se tratara de una labor policial.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D`AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, la primera rectora de la universidad estatal dijo que la herramienta tecnológica garantiza que el día que se quiere ver cómo se desenvuelve la docencia, existen los mecanismos para poderlo observar.

Sostuvo que además facilita determinar la cantidad de estudiantes que asistió a su clase, en tanto el registro de presencia de entrada y salida de los educadores no será a través de un bedel quien realiza esa tarea en el sistema presencial.

“Nosotros garantizamos la calidad porque tenemos una plataforma única, es decir la universidad, las autoridades de educación virtual, porque no hay bedeles donde el maestro tiene que firmar, ahí usted puede ver lo que dio el profesor, cuántas horas duró, cuántos alumnos entraron, y hasta lo que el profesor impartió, es decir hay más control de calidad”, reiteró la doctora Polanco.

Recordó que la educación completamente virtual es algo nuevo, y lo novedoso siempre trae algunas suspicacias, sobre cómo se va hacer la tarea, la forma en que se va hacer, mientras otros se resisten al cambio, porque no todo el mundo acepta lo que viene nuevo, sobre todo en materia de conocimientos.

“Comenzamos a trabajar la virtualidad en la universidad, teníamos 300 secciones en ese momento, porque la virtualidad estaba en pañales y no había grandes cosas, y ahora tenemos 31,075 secciones nuevas, o sea que estamos hablando de una cantidad considerable”, precisó.

La maestra Emma Polanco detalló que en la actualidad la UASD cuenta con 3,556 profesores y 192 mil alumnos, cinco mil en monográfico e internado que están recibiendo docencia en estos momentos. y a nivel de postgrado y doctorado diez mil alumnos más que también están formándose en la plataforma virtual, lo que implica que entre profesores y estudiantes hay una comunidad que supera las 110 mil personas en ese nuevo escenario educativo.

Reconoció que todos los comienzos son dificultosos, y previendo eso comenzaron la capacitación para la apertura del semestre que se acordó sería el pasado 21 de septiembre, y el proceso de adiestramiento virtual a los educadores se mantiene de manera constante.

“En estos momentos no te voy a decir que estamos en un cien por ciento, porque muchas veces no es ni siquiera por nosotros que pueda ocurrir cualquier cosa, a veces los alumnos tienen poca conectividad, que es un factor externo, no hay electricidad que es otro factor que escapa a la academia”, indicó la educadora.

Sin embargo, insistió en que alumnos, profesores y autoridades van a tener posiblemente el mejor semestre que ha tenido la academia, el cual vaticinó será muy bueno.

Cerca de un 30 por ciento estudiantes de la UASD no tienen dispositivos inteligentes para recibir docencia

La doctora Emma Polanco rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo reconoció que uno de los problemas que confronta la clase virtual en el presente semestre es que un alto número de estudiantes no cuentan con dispositivos inteligentes para acceder a la plataforma y poder recibir su clase.

Lamentó que ese problema escape a las posibilidades de la casa de altos estudios, pero las autoridades de la academia encabezadas por ella no se hacen de la vista gorda ante esa realidad.

“Muchos de nuestros alumnos, cerca de un 30 por ciento, no tienen equipos inteligentes, entonces son factores que la universidad obviamente no puede manejar y controlar, ya eso es asunto de Estado, de gobierno”.

En tal sentido la funcionaria universitaria sugirió a las autoridades gubernamentales que brinden las facilidades para que los estudiantes puedan tener un proceso de enseñanza y aprendizaje con calidad.

Agregó que el 49 por ciento de los alumnos que pertenecen a las 18 extensiones que tiene la UASD en el interior del país, enfrentan problemas de internet, electricidad, y la situación es más fuerte para ellos.

Dijo que, para mitigar esa difícil situación en cada centro, recinto o ciudad universitaria, se ha habilitado una sala para recibir a esos alumnos que son de las zonas rurales, y que reciban sus prácticas para que aprendan a manejar el proceso de acceso a la plataforma virtual.

“No tenemos equipos inteligentes para ellos, porque la universidad no puede, desde su magro presupuesto, sacar una cantidad de dinero como esa para dotar a cada alumno de un equipo inteligente.

La rectora de la universidad pública dijo que planteó esa situación al presidente Luis Abinader, y el mandatario le prometió que buscaría la manera de apoyar esos alumnos.

La UASD ha invertido 90 millones de pesos para dotar de laptops a los profesores

La academia estatal de altos estudios ha invertido 90 millones de pesos para dotar de una laptop a los más de tres mil 500 profesores que tiene esa institución en la actualidad.

La profesora Emma Polanco rectora de la entidad educativa aseguró que cerca del 100 por ciento de los maestros se han integrado con entusiasmo a la docencia, la cual en su modalidad virtual le crea mejores condiciones de trabajo.

Polanco dijo que ahora los educadores no tienen que desplazarse de su casa para impartir docencia, no gastan combustibles ni tienen que andar corriendo para llegar a tiempo a las aulas previo a registrarse con los bedeles en las distintas facultades en que dan clases.

Sostuvo que a los profesores uasdianos se le ha entrenado lo necesario, y se sigue en ese adiestramiento, para poder asimilar el proceso de impartir docencia de manera virtual.

Reconoció que unos cuantos profesores se resisten a esa realidad, lo cual es entendible, cuando se trata de un proceso nuevo que implica un cambio radical a una cultura que se ha tenido hasta ahora.

También la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha invertido 66 millones en equipos tecnológicos y 235 millones, para simuladores de software donado por el presidente Luis Abinader.

En tal sentido la doctora Emma Polanco agradeció al primer mandatario de la nación los gestos de apoyo y solidaridad que ha expresado a la universidad estatal en los casi dos meses que lleva al frente de la dirección del Estado.

