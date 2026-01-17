Redes sociales generan alarma por «trafico de órgano»; hospital responde

Ante versiones que circulan en redes sociales sobre presuntas irregularidades en procesos de donación y trasplante de órganos, se intentó obtener información directamente en el Hospital General de la Plaza de la Salud, al ser el único centro calificado para hacer este tipo de procedimientos.

Durante la visita realizada por un equipo de De Último Minuto al centro de salud para hacer las investigaciones correspondientes sobre el tema del tráfico de órganos que se ha convertido en tendencia en las redes sociales, algunas de las personas entrevistadas dijeron no tener conocimiento de que en dicha clínica se esté violentando los procesos de rigor.

“yo tengo más de 10 años atendiéndome en este centro de salud. Para mi es la mejor clínica y no creo nada de lo que dicen la gente, expresó Martina Sosa”.

Hasta el momento, las versiones difundidas no han sido sustentadas con denuncias formales ni pruebas documentadas ante las autoridades correspondientes, ni se ha informado sobre investigaciones abiertas relacionadas con estos señalamientos.

Especialistas del área sanitaria recuerdan que los procesos de donación y trasplante de órganos en la República Dominicana están regulados por ley 329-98 y supervisados por organismos oficiales, y advierten que la difusión de informaciones no verificadas puede generar alarma y desinformación en la población.

Hospital General de la Plaza de la Salud niega vínculos con tráfico o comercialización de órganos

El Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) emitió un comunicado institucional en el que rechaza de manera categórica cualquier vinculación con prácticas de comercialización, tráfico o manejo irregular de órganos, tras diversas informaciones difundidas recientemente en plataformas digitales.

La institución, una de las principales en el país con un programa de trasplantes activo por más de 25 años, expresó su respeto y comprensión ante el dolor humano derivado de pérdidas personales, pero calificó las versiones que circulan como carentes de fundamento fáctico y jurídico, y contrarias a la realidad operacional del centro de salud.

En el comunicado se reiteró que todos los procedimientos de donación y trasplante de órganos se realizan bajo estricto cumplimiento de la legislación nacional, incluyendo la Ley General de Salud No. 42-01 y la Ley No. 329-98 sobre Donación de Órganos, así como por protocolos nacionales e internacionales supervisados por las autoridades competentes, entre ellas el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT).

El hospital destacó que sus procesos se rigen por principios de ética médica, legalidad y respeto a la dignidad humana, manteniendo una trayectoria de servicio basada en la integridad profesional de su cuerpo médico y personal de salud.

Además, la institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la responsabilidad, y se declaró plenamente disponible para colaborar con las instancias correspondientes dentro del marco de la ley y el debido proceso, siempre por las vías legales definidas al respecto.

Finalmente, hizo un llamado respetuoso a la prudencia y responsabilidad en la difusión de información, especialmente cuando se trata de temas sensibles que inciden directamente en la vida y el trabajo de las personas, reiterando su compromiso con la vida, la verdad y el respeto hacia la sociedad dominicana.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO