Regidor Bray Vargas vinculado en gran estafa de la empresa Quantum por más de 35 millones de dólares

Bray Vargas, comunicador y regidor por Santiago, nuevamente está vinculado en nuevo escándalo, esta vez con la empresa Quantum Bitcoin.

Desafortunadamente su nombre en los últimos meses ha estado asociado a casos que generan preocupación, esta vez lo vinculan a una estafa por más de 35 millones de dólares a cientos de personas.

El regidor, “empresario” y animador de Santiago, reveló que la empresa Quantum Bitcoin le debe unos 181 mil dólares, de los cuales, casi 120 mil corresponden a sus beneficios, y develó también que esa misma compañía le debe a muchos clientes referidos por él.

Hace unas semanas en entrevista para el programa “Esto no es radio”, Bray se desligó completamente de pertenecer al grupo corporativo de Quantum, sin embargo, estas declaraciones generaron un sin número de comentarios negativos y acusatorios a la figura de Vargas, uno de esos comentarios escrito por la cuenta @faustopolanco_ en el instagram de Esto no es radio expuso que: “Deberían entrevistar al CEO de Quantum en el país que es @felixnunezdr o alguna persona que estaba en Quatum porque eso que dice Bray es falso, Bray se fue con mucho dinero de mucha gente de ahí. Bray es corporativo de Quantum, incluso tiene oficina en el edificio principal en Dubai. Hace unos meses subió, desde Dubai, cuando le entregaron la oficina.

Él es parte de la estafa. Bray subía con orgullo todo el lujo y cosas que compraba, hoteles de 600 y mil dólares la noche, esa gente se gastó todo en lujos y caprichos y ahora no tienen el dinero para darlo. Ojo, ellos sí tienen su dinero pero no el de la inversión de los demás. Brav le sacó más de dos millones de dólares a Quantum y así dice que se quedaron con dinero de él”. Este es solo uno de los cientos de comentarios donde exponen o intentan desenmascarar a Bray y su supuesta no vinculación. Destaca el hecho de que Felix Núñez, quien es la cara principal de la empresa junto a Bray, se encuentra desaparecido, incluso colocó sus redes de manera privada luego de que se destapara el escándalo.

Existe información que varias personas que entraron a Quantum debajo de la cuenta corporativa de Bray Vargas, y Felix Núñez, procederán de manera legal contra ellos por estafa y abuso de confianza. Incluso ya el medio digital de la periodista Nuria Piera realizó una publicación donde expone la situación de Felix Núñez y Bray Vargas, donde indica que: “Acusan al representante o CEO de la plataforma, Félix Alberto Núñez Suero, de realizar un robó de aproximadamente 36 millones de dólares, a los inversionista supuestamente en conjunto con regidor de Santiago Braylin Miguel Vargas Núñez que figura como CNO, el cual fue tiroteado en un supuesto intento de atraco hace 10 meses en Colombia. A través de Braylin Vargas vía Instagram, quien promocionaba el negocio y cómo es político regidor de la provincia de Santiago, muchos se vieron motivados a invertir, de las cientos denuncias los estafados los costos de la inversión varían desde con 1000 mil hasta 150 mil dólares”. Aquí la nota completa: https://n.com.do/2023/02/07/denuncia-supuesta-estafa-millonaria-en-plataforma-quantum/.

La figura de este joven concejal ha estado envuelto en innumerables escándalos, ha sido acusado de mentir en su declaración jurada de bienes, ocultando inmuebles, vehículos y dinero en cuentas que no tiene cómo justificar. De igual forma hace varios meses cuando se destapó el caso de la Operación Discovery, Bray emprendió repentinamente un viaje hacia Medellín, Colombia, y justo a su llegada recibió un tiro en su rostro.

Bray Vargas ha sido acusado de manejar, según varias fuentes, una reconocida agencia de modelos y promotores que usa el talento de hombres y mujeres hermosas, de buen cuerpo, para eventos de marcas e incluso actividades privadas con un fin poco claro y que llama poderosamente a la suspicacia.

Vargas, es conocido por su enorme vínculo a las plataformas Bitcoin, tanto así que hasta hace unos meses, antes de entrar a Quantum, él promovía un negocio multinivel, ligado a criptomonedas, llamado EthereumPlus, donde se usó su imagen para promover dicha empresa, con la premisa de que “es momento de soltar la esclavitud y lograr la libertad financiera que tanto se desea”, igual esta empresa desapareció y hubo conflictos por falta de pago.

El favorito de Abel Martínez

Aunque hay información de que personas del equipo principal de Abel Martínez, alcalde por Santiago, y ahora candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), le han aconsejado a Abel le prohíba a Bray aspirare a diputado porque no quieren que la figura del candidato presidencial se vea afectada por sus escándalos, Abel ha hecho caso omiso a estos comentarios y sugerencias, y mantiene su apoyo irrestricto a Bray.

Para nadie es un secreto la estrecha relación del concejal con el alcalde, lo cual le ha traído y está trayendo problemas, pero aun así, sigue siendo su debilidad y su favorito.

Fuente: El universal Digital