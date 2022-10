Regidores de la Fuerza del Pueblo se retiran sin fecha del Concejo del Distrito Nacional

Los dos regidores de la Fuerza del Pueblo en la Alcaldía del Distrito Nacional se retiraron la sesión del Concejo de Regidores y de las comisiones de trabajo hasta que la administración designe personas distintas en la Secretaria General y la Consultoría Jurídica.

Robert Martínez, vocero del bloque de la Fuerza del Pueblo, dijo que se había acordado con el bloque del Partido de la Liberación Dominicana el retiro debido a que la alcaldesa se empecina en mantener al señor Ricardo Ayanes Pérez Núñez en la doble función de consultor jurídico y secretario generalde la Alcaldía.

Indicó que la Ley 176-07 en su artículo 152 establece las funciones del secretario general, que es designado por el Concejo de Regidores a iniciativa del alcalde. Dijo que no se les dio oportunidad de exponer su criterio porque se les negó el derecho al turno previo como se establece la agenda del Concejo.

“Vamos a consensuar como bloque, pero por el momento no vamos a regresar a la sesión ni a las comisiones hasta tanto se cumpla con lo que solicitamos, no tenemos una fecha para volver a la sesiones y comisiones, no somos sello gomígrafo, no hacemos oposición por hacer, la hacemos cuando no se lleva a cabo el debido proceso”, expresó Martínez.

La otra regidora de la Fuerza del Pueblo, Nerys Martínez, manifestó que no podían quedarse en la sesión cuando se le había negado el derecho a la palabra. Indicó que han actuado con coherencia desde que aprobaron la designación de Ayanes de manera interina y ya lleva varios meses en el cargo sin que se vislumbre un sustituto como manda la Ley 176-07.

Reiteró que los cargos de Secretario General y de Consultor Jurídico son incompatibles y dijo no entender por qué no se designa a una nuevo funcionario y se preguntó si es que en el PRM no hay más personas que pueda ocupar una de esas funciones.

“Algo quieren arreglar entonces, no es posible que la alcaldesa tenga una persona de confianza y no sé por qué necesita una persona de confianza si se actúa con transparencia. Nosotros no estamos pidiendo que lo quiten como consultor jurídico ni como secretario general, sino que se designe a otra persona en uno de los dos puestos porque la misma persona no puede ser juez y parte», subrayó la regidora.

Martínez indicó que dos de los regidores del PLD que propusieron retirarse de la sesión no asistieron a la sesión de ayer y los otros se quedaron, a pesar de que habían consensuado marcharse.

Fuente: DL