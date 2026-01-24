Registran 33 muertes infantiles en la primera semana epidemiológica de 2026

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), del Ministerio de Salud Pública, reportó un total de 33 muertes infantiles en la primera semana epidemiológica del año 2026, según el boletín oficial divulgado por la institución.

De acuerdo con el informe, la mayor cantidad de fallecimientos se registró en la provincia Santo Domingo, con nueve casos, seguida de Santiago, con seis. En tanto, San Cristóbal y Duarte notificaron tres muertes infantiles cada una, mientras que el resto se distribuye en otras demarcaciones del país.

Salud Pública recordó que el término de muerte infantil se refiere al fallecimiento de niños desde el nacimiento hasta antes de cumplir el primer año de vida, e incluye la mortalidad neonatal, correspondiente a las muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida. Estas cifras, según explica la institución, reflejan las condiciones sanitarias, socioeconómicas, nutricionales y el acceso a servicios de salud de la población.

En cuanto a la mortalidad materna, el Sinave informó que durante el mismo período solo se registró un caso, ocurrido en la provincia San Cristóbal. Se trató de una mujer de 41 años de edad y el deceso fue de carácter extrahospitalario.

Dentro de los eventos de salud priorizados, el boletín epidemiológico señala que el dengue acumuló 11 casos sospechosos y un caso confirmado en la provincia de Barahona durante esta primera semana del año. Asimismo, se reportaron cinco casos de malaria procedentes del distrito municipal Guayabal, en el municipio de Azua. La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium, transmitido por la picadura de mosquitos infectados, cuyos síntomas incluyen fiebre, vómitos, dolor de cabeza, sudoración y escalofríos, generalmente entre diez y quince días después de la picadura.

Respecto a la leptospirosis, Salud Pública indicó que no se han notificado casos durante la primera semana de 2026; sin embargo, en las últimas cuatro semanas se confirmaron alrededor de 10 casos. Esta cifra representa una disminución de un 26 % en comparación con el período anterior. La leptospirosis es una enfermedad de potencial epidémico, asociada principalmente a lluvias intensas, y es causada por la bacteria leptospira, que se transmite por contacto con la orina de animales infectados o ambientes contaminados.

La institución explicó que esta enfermedad puede manifestarse desde formas leves hasta cuadros graves y, en algunos casos, fatales. Sus síntomas pueden confundirse con los de la influenza, el dengue u otras enfermedades virales, por lo que reiteró la importancia de un diagnóstico oportuno para prevenir complicaciones y salvar vidas.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO