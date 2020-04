Regresa el concierto de Elton John para recaudar dinero para el COVID-19

Desde encontrar maneras para ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus de diferentes maneras. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19, pero el nuevo coronavirus puede ocasionar síntomas graves en personas mayores o con enfermedades preexistentes.

ACADEMIA DONA 6 MILLONES

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas donará 6 millones de dólares para ayudar a empleados de la industria que se quedaron sin trabajo por la pandemia del coronavirus.

La academia, que organiza los Oscar, dijo el viernes que donará 2 millones para The Actors Fund, que apoya a artistas y trabajadores de detrás de cámara; 2 millones para Motion Picture & Television Fund (MPTF), una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo a miembros de los espectáculos, y otros 2 millones a Academy Foundation, su propia organización caritativa.

“Al enfrentar la pandemia nos corresponde ayudar a aquellos en la comunidad cinematográfica que están sufriendo”, dijo en un comunicado David Rubin, presidente de la academia. “El cierre de producciones, negocios y cines ha tenido consecuencias devastadoras. Al contribuir financieramente a The Actors Fund, MPTF, y el maravilloso programa de subvención de Academy Foundation, podemos ayudar a proporcionar a nuestra familia extendida la ayuda tan necesitada”.

REGRESA CONCIERTO DE IHEART

El concierto benéfico estelar encabezado por Elton John que recaudó más de 10 millones para combatir el coronavirus se retransmitirá por Fox la próxima semana.

Billie Eilish, Mariah Carey y Alicia Keys también participaron desde sus hogares en “Fox Presents the iHeart Living Room Concert for America”, que se retransmititirá el lunes. El dinero recaudado será para Feeding America y First Responders Children’s Foundation.

El evento de una hora debutó el domingo por Fox y las estaciones de radio de iHeartMedia.

Otros de los artistas participantes fueron Tim McGraw, H.E.R. y Sam Smith, quien cantó “How Do You Sleep” a capela. Dave Grohl interpretó “My Hero” desde su estudio en Hawaii, y Billie Joe Armstrong de Green Day, que sacó su guitarra para “Boulevard of Broken Dreams”, mientras que Camila Cabello interpretó “My Oh My” desde Miami con la ayuda de su novio Shawn Mendes en la guitarra.

Lady Gaga, Lizzo, Ellen DeGeneres y Ryan Seacrest rindieron homenaje a aquellos que ayudan a combatir el virus.