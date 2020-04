Regresa The New York Band con nuevo sencillo y video musical

The New York Band, una de las agrupaciones tropicales más importantes del género de merengue en las últimas décadas, hace un crossover a la música cristiana con el tema«Oye a tu pueblo oh Dios» que está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de Youtube.

«Con este tema The New York Band ha querido ser instrumentode fe y esperanza en momento de incertidumbre» expresó José Chery Jiménez, quien además de fundador de la agrupación, es el productor de la canción que contó con los arreglos musicales de Luisito Gómez.

The New York Band, dentro de su anunciado proceso de reestructuración, anuncia el regreso de Johnny Contreras, cantante, entre otros éxitos, de «María» y de Rubén Ariel, quien estuvo como líder de la agrupación en la última etapa del grupo antes de suspender sus actividades en 1998.

Haciendo su debut en la agrupación se encuentra la joven dominicana residente en Florida, Maité, que se une a los ya conocidos Iris, Franklin y Tony.

«Oye A Tu Pueblo Oh Dios» cuenta con un novedoso vídeo musical bajo la producción y dirección de Joseph Medina, utilizando la nueva tecnología de audio 8D, y grabado tanto el vídeo como el audio de manera remota e individualmente, desde los hogares de todos los integrantes, siendo estas tareas con sus dificultades, desafíos; con nuevas y ricas experiencias y un gozo santo.

«Oye A Tu Pueblo Oh Dios», ya está disponible en las principales emisoras y canales de TV de toda Latinoamérica, así como en las principales plataformas de las redes sociales y digital como YouTube.

