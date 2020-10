Reculaciones del cambio: Decisiones que el nuevo Gobierno ha tenido que revocar

A dos meses y seis días de instaurado el Gobierno de Luis Abinader, han sido varias las decisiones que por presiones mediáticas o empresariales han tenido que cambiar, recular o en buen dominicano “echarse pa’ atrás”.

Compra de Orquídeas del MINERD. El pasado 5 de octubre el Ministerio de Educación solicitó la compra de orquídeas por un monto de casi 700 mil pesos; tan pronto se difundió la noticia, fue rechazada la acción de esta dependencia gubernamental en momentos en el mensaje del presidente Luis Abinader descansa en la eficientizarían del gasto para paliar la crisis generada por la pandemia.

El rechazo a esta licitación provocó en el ministro de Educación, Roberto Furcal anunciara la cancelación de la compra seguido de responsabilizar a la gobernadora del edificio que alberga la sede MINERD, Carlota Martínez, la hazaña de solicitar la adquisición de flores en tiempos de crisis.

“La tarde de ayer (06-10-2020) me enteré de que había una solicitud rutinaria de la pasada administradora de este edificio de una adquisición de orquídeas, y hay un procedimiento mediante el cual esas solicitudes se suben a las plataformas del Ministerio, inmediatamente me enteré de ello he instruido por escrito para que se proceda de inmediato a cancelar la solicitud”, expresó.

La arquitecta Martínez, designada en el cargo por el gobierno de Danilo Medina, salió a su defensa, porque, aunque tramitó la orden en los departamentos, la decisión de aprobar o no la solicitud era la administración y el departamento de compras encabezada por las autoridades del nuevo gobierno.

Imposición de nuevos impuestos. El primero de octubre el poder Ejecutivo depositó el proyecto de Presupuesto de 2021 que contemplaba gravámenes transitorios entre ellos el cobro del impuesto sobre la renta (ISR) al salario de navidad o sueldo 13.

Además, se pretendía establecer “un impuesto transitorio de tres (3%) por ciento sobre las operaciones o consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito, débito, así como cualquier otro medio de pago equivalente, realizadas por residentes nacionales en transacciones de bienes y servicios”.

Dicha medida fue duramente rechazada y criticada por la población en sentido general, a través de las redes sociales y otros medios.

Dos días después, el presidente Luis Abinader, se dirigió a la nación para decir: “Todos los impuestos que se han propuesto, serán consensuados con la población y si hay que eliminar algunos se van a eliminar y se buscarán otras fuentes de ingresos, son impuestos transitorios, que durarán solo para el año 2021”.

La presión mediática continuó, al día siguiente los partidos de oposición PLD, PRD, PRSC y PQDC dijeron que no aprobarían un presupuesto para cargar a la población con nuevos impuestos. También hicieron oposición dos legisladores oficialistas Faride Raful y Orlando Jorge Villegas.

El 8 de octubre a las 9:00 de la noche, Abinader nuevamente se dirigió al país y reculó las intenciones de imponer más gravámenes a la población, anunciando un acuerdo con la Barrick Gold que consiste en el pago por adelantado de los impuestos de la empresa minera al Estado dominicano.

Renuncia del presidente de la Cámara de Cuentas.Durante su alocución para anunciar el retiro de los nuevos impuestos en el proyecto de Presupuesto Nacional, el primer mandatario se tomó unos minutos para criticar duramente a la Cámara de Cuentas y pidió a sus miembros que renunciaran, asegurando que esa institución forma parte de “un blindaje que protegió un régimen de corrupción e impunidad instaurado por del PLD”.

Minutos después del discurso, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez anunció que presentaría su renuncia ante la Cámara del Senado.

Sin embargo, días después la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, envió una carta a Álvarez Pérez, solicitándole que no renunciara, ya que eso provocaría retraso en los procesos e investigaciones en curso.

Kimberly Taveras y cuestionamientos sobre su fortuna. La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras fue tendencia en las redes sociales por varios días, ya que sectores de la sociedad pedían su destitución, esto a raíz de una denuncia que hizo la periodista Nuria Piera.

Tras una investigación y una polémica entrevista a Kiberly, la periodista denunció irregularidades en la fortuna que posee la incumbente del Ministerio de la Juventud, que asciende a más de 74 millones de pesos, según su declaración jurada de patrimonio presentada ante la Cámara de Cuentas.

En ese sentido, la Procuraduría General de República citó a Kimberly para ser entrevista este viernes con relación a los bienes que declaró.

Luego de la citación de la Procuraduría y ante los constantes ataques, la ministra pidió públicamente al presidente Luis Abinader que le otorgara una licencia de sus funciones sin disfrute de salario, para ponerse a disposición de la justicia y con el propósito de actuar como ciudadana para «defender su honor y su trayectoria de vida privada que con transparencia ha llevado».

Milton Morrison y los RS$60 mil de combustible. El salario del gerente general de Edesur Milton Morrison fue aumentado de RD$575 mil a 635 mil mensuales, presentando una diferencia de 60 mil pesos, en comparación al incumbente anterior.

Al salir a la luz pública la semana pasada la información, dicha acción también recibió fuertes críticas de una gran parte de la población, lo que provocó que Milton Morrison saliera en su defensa, Justificando que “anteriormente, existía una tarjeta para combustible del administrador, con límite de RD$60,000. Esto fue eliminado y la asignación de combustibles se transparentó sumándola al salario. Esto no constituye un aumento de mi sueldo”.

Pese a las justificaciones de Morrison las presione arreciaron a través de las redes sociales, lo que llevó al funcionario a renunciar al beneficio de los “60 mil pesos de combustible”.

Faride y el “barrilito”. Desde la pasada campaña electoral la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, dijo que renunciaría al Fondo de Asistencia Social conocido como el “barrilito”, sin embargo, la legisladora recibió la partida correspondiente al mes de septiembre.

Tras recibir fuertes presiones mediáticas, Faride justificó que esos fondos serían destinados al funcionamiento de una oficina de asesoría al senado de la capital.

Con el paso de los días las críticas y constantes presiones a Raful fueron aumentando, lo que la llevó a ceder y anunciar el día de ayer que renunciará de manera definitiva al “barrilito” y que someterá ante el Senado un proyecto de resolución para su eliminación.

Bonos y canastas navideñas. A través Ministerio de la Admi­nistración Pública (MAP), el Gobierno ordenó a las ins­tituciones públicas abste­nerse de realizar compras navideñas durante es­te año 2020, como medida para disminuir los gastos presupuestarios.

Con relación a este tema, el ministro Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza dijo que están diseñando formas que sean más honestas y justas para que las personas reciban las ayudas de manera digna esta navidad.

