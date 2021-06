Reír juntos y otros hábitos que harán que tu noviazgo sea duradero y estable

¿Cuál es la clave secreta de las relaciones exitosas?, ¿hay alguna fórmula que asegura la estabilidad con tu pareja? Resulta que sí la hay, y se encuentra en cuatro hábitos que ambos deben practicar a diario. ¡Te decimos cuáles son!

Reír juntos y otros hábitos que harán que tu noviazgo dure muchos años

Pláticas largas

Es de vital importancia que tú y tu galán tengan conversaciones duraderas y agradables. Interésense el uno por el otro, hablen sobre los gustos de cada uno, platiquen sobre sus sueños y aconséjense de la manera más sincera. Porque recuerda que, además de ser tu novio, ¡también es tu mejor amigo!

Risas

La liberación de endorfinas generará un ambiente optimista y alegre, además de que los hará sentirse súper felices. Sean espontáneos y no temen sorprender al otro con alguna broma, ocurrencia o chiste que les provoque alguna carcajada de vez en cuando. Ten por seguro que esto hará que su relación se vuelva fuerte y estable y también generara que haya un lazo de confianza mucho más poderoso entre ustedes.

Presta atención

Aunque seas adicta a WhatsApp, Instagram, Pinterest y Facebook, es importante que le prestes completa atención a tu galán cuando más lo necesite y sueltes el celular cuando mantengas una conversación con él. Enfócate en sus necesidades y promueve que él preste atención a las tuyas. Este tipo de descuidos provocan que la relación se enfríe.

No se juzguen

No hay nada como sentirte cómodo al lado de tu pareja. Una de las reglas básicas en el amor es no juzgar al otro, pues no hay cosa más sincera en una relación que ser tú misma. Así como aceptas sus virtudes también acoge sus defectos, pues eso es lo que hace que tu pareja sea única. Entre más c

