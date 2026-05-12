Remesas hacia RD aumentan pese a crisis en Oriente Medio y presión económica global

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El reciente estudio del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) revela que el flujo de remesas enviado hacia la República Dominicana ha aumentado, pese a la crisis generada por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Irán e Israel, que arrancó el 28 de febrero pasado con el nombre de “Operación Furia Épica”.

Para el período enero-abril de 2025, el monto recibido fue de US$3,917.5 millones, mientras que este año alcanza los US$4,079.9 millones, con una tasa de cambio que oscila entre RD$57.10 y RD$59.25, en medio de un panorama global incierto.

A pesar de que a finales de abril, el responsable de desarrollo de la ONU, Alexander De Croo, advirtió que las consecuencias de la crisis en Oriente Medio están presionando la escasez de energía y provocando una caída de las remesas a nivel mundial, el país sigue con números positivos.

En el caso dominicano, el informe destaca que en abril los envíos realizados por los dominicanos en Estados Unidos representaron el 82.5 % de los flujos formales recibidos, equivalentes a unos US$797.3 millones, pese al aumento de la inflación y el desempleo.

En ese sentido, el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) registró un valor de 53.6 en abril, manteniendo la expansión del sector servicios en la economía estadounidense, área que concentra una importante proporción del empleo de la diáspora dominicana.

El BCRD también destacó la recepción de remesas por canales formales desde otros países durante abril, entre ellos España, con US$59.5 millones, equivalentes al 6.2 % del total recibido. España ocupa el segundo lugar entre los países con mayor presencia de la diáspora dominicana en el exterior.

Asimismo, Italia aportó el 1.2 % de los flujos recibidos, mientras que Suiza y Haití representaron un 1.1 % cada uno. Entre los demás países emisores de remesas figuran Francia, Canadá y Puerto Rico.

Fuente: N Digital