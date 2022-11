Renuncia diputada del PRD y se declara independiente

La diputada y exvocera del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Fior Daliza Peguero, anunció su renuncia de esa entidad política al entender que su ciclo ahí terminó.

La diputada, que se declaró “independiente”, dijo que no ha decidido a qué partido político irá.

Peguero, quien fue vocera del PRD en la legislatura pasada, agradeció a las autoridades de esa agrupación y aclaró que no retirará de la carrera política.

“Hay ciclos que hay que cerrar en la vida de cada ser humano y entiendo que el ciclo en el partido del PRD llegó la hora de que se cierre en mi vida”, expresó.

La diputada dijo que mantiene su compromiso con su provincia, San Pedro de Macorís y que seguirá su carrera en un partido que esté comprometido con las mujeres y su “gente”.

“¿A qué partido voy? Al que no solo me abra las puertas, sino que me dé oportunidad de crecimiento, que entienda que las mujeres tenemos mucho que aportar y que tendrá como prioridad la provincia de San Pedro de Macorís”, señaló.