¿Renunció?, Myrka Dellanos también se va de “Al Rojo Vivo”

Después que la periodista María Celeste Arrarás anunciara su salida de “Al Rojo Vivo” y Telemundo, su compañera Myrka Dellanos también dijo que se va del programa televisivo.

Fue a través de un mensaje en Instagram que la conductora se despidió y mostró su solidaridad con María Celeste y avisó que solo estará por unos días más en el programa.

Dellanos aclaró desde el inicio que su paso por Telemundo era temporal, durante la pandemia.

“Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciéndolo en los próximos días que estaré en el programa. Mi tiempo en Al Rojo Vivo también llega a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento”, escribió la periodista a su excompañera de labores tanto de Telemundo como de Univision.

“Yo solo vine a Telemundo temporalmente durante la pandemia, estuve en “Un Nuevo Día” una semana y despue´s en ARV (“Al Rojo Vivo”)- y siempre lo dije- que este desempeño sería temporal durante la pandemia”, concluyó.

Sin embargo, de acuerdo a la periodista Mandy Fridman y su espacio en el medio “La Opinión” y el “El Diario”, la veterana periodista habría presentado su renuncia a solo horas del despido de su amiga.

“Fuentes que trabajan dentro del programa de la tarde de Telemundo nos confirmaron que minutos antes de salir al aire, en el primer show sin María Celeste, Myrka se puso a llorar en el camerino y le comunicó a la producción que renunciaba por solidaridad con su amiga y colega, según “La Opinión”.

De acuerdo al medio, el actual contrato de Myrka se termina el 15 de agosto, estaban negociando para renovar por tres meses más. Sin embargo, ayer miércoles habría tomado la decisión de ni siquiera llegar al 15 de agosto.

María Celeste y Myrka no han sido las únicas figuras que han salido de la cadena de televisión. Rashel Díaz fue despedida ayer miercoles del programa “Un Nuevo Día”. Minetras que Carolina Sandoval, de “Suelta la Sopa”, también fue cancelada. A igual que Ana Patricia Candiani y Martín Plascencia, dos de las caras más conocidas de la cadena estadounidense Telemundo en Los Ángeles.

Estos despidos se deben a un aparente reajuste de la empresa propiedad de NBCUniversal.

