Reportan desaparecido a joven de 19 años

Se encuentra desaparecido el joven Darien Albieris de la Rosa Medina, de 19 años de edad, quien salió de su casa con rumbo desconocido la mañana de este viernes 12 de mayo.

El joven reside junto a su familia en el sector Los Hidalgos del kilómetro 14 de la autopista Duarte, Santo Domingo Oeste.

Santa Medina, madre de Darién Albieris, dijo que su hijo salió de la casa alrededor de las 7:30 de la mañana y que es la primera vez que el joven sale sin decir para dónde va.

Asegura que mantiene buena comunicación con su hijo y que desconoce si está pasando por un momento de depresión.

«Que yo me diera cuenta, y su papá, no pasó nada, pero por lo que veo algo él tenía en la mente, porque él salió y nunca había hecho eso. A la universidad lo llevamos, el maneja, pero cuando va a salir de noche uno lo lleva y el prácticamente todo lo hace con nosotros, todo me lo consulta, todo me lo dice, todo me lo cuenta».

En caso de tener alguna información sobre el paradero del joven Darién Albieris de la Rosa Medina favor llamar a los números 809- 910- 0018 y 829-217-0778.

