Reportan motoconchista herido tras caída en el túnel de Las Américas

Un joven motociclista identificado como Cristofer Cruz, de 30 años, resultó herido tras caer en el túnel de Las Américas, próximo a Darío Compras, según informó la periodista Lisbeth Paulette de RCC Noticias desde el lugar de los hechos.

De acuerdo con lo reportado en el sitio, varias personas se encontraban asistiendo al motociclista mientras se esperaba la llegada de las autoridades y una ambulancia.

Lo ocurrido según testigos

Un testigo identificado como Sebastián explicó cómo se produjo el accidente. “Nosotros veníamos transitando por el desnivel aquí y vemos que él de pronto cae… nos paramos a socorrerlo”, relató.

Agregó que, según lo que el propio motociclista les indicó, “él estaba cruzando básicamente con el motor y al momento de él hacerlo alguien abre la puerta, él choca y cae por este lado”.

Estado del joven y atención médica

Sebastián indicó que el joven se encontraba consciente mientras era auxiliado. “El joven Cristofer Cruz de 30 años se encuentra consciente actualmente… está hablando, está haciendo la llamada como a sus familiares y se está a la espera de las autoridades correspondientes”.

También señaló que en el lugar llevaban más de 30 minutos esperando la llegada de una ambulancia.

Datos confirmados en el lugar

El hecho ocurrió en el túnel de Las Américas, próximo a Darío Compras.

El motociclista fue identificado como Cristofer Cruz, de 30 años.

Se encontraba consciente mientras esperaba atención médica.

Las autoridades y los servicios de emergencia eran esperados en el lugar al momento del reporte para brindar asistencia al joven lesionado.

