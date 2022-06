Reportan tres lesionados en accidente de avión salió de RD y se accidentó en Miami

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade informó que tres personas de las 161 que iban a bordo en el avión accidentado de la aerolínea dominicana Red Air fueron trasladadas a un hospital tras resultar con lesiones leves.

El vuelo 203 de la línea de transporte civil de Red Air, con 150 personas y 11 tripulantes, se incendió alrededor de las 5:30 después de realizar un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional de Miami, destrozando una torre de comunicaciones y un pequeño edificio.

Imágenes del canal local 10 mostraban columnas de humo negro elevándose desde una zona del aeropuerto de Miami poco después de las 17:45 hora local, un fuego que los bomberos lograron sofocar con espuma.

“Los bomberos han controlado el fuego y están mitigando el derrame de combustible. Todas las almas a bordo han sido evaluadas por lesiones. Un total de 3 pacientes han sido transportados a hospitales del área local”, expresó la entidad en sus redes sociales.

#MDFR is on scene of an aircraft fire at @iflyMIA. Fire crews have placed the fire under control and are mitigating fuel spillage. All souls on board have been assessed for injuries. A total of 3 patients have been transported to local area hospitals. pic.twitter.com/hMP68ncJ4s

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 21, 2022