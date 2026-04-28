Reportan ventarrón con daños materiales en comunidad de Sánchez Ramírez



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 21 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Santo Domigo.- Reportan un ventarrón la tarde de este lunes en Angelina, provincia Sánchez Ramírez, debido a la influencia de una vaguada, abundante humedad marina y una masa de aire caliente en la región.

Las fuertes ráfagas de viento derribaron árboles, tendido eléctrico y destechado varias viviendas. El fenómeno también generó fuertes lluvias en varias provincias del Cibao y provocó inundaciones repentinas.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cuatro provincias en alerta amarilla y ocho en alerta verde, debido a que el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) establecen que, por los efectos de la vaguada y el ciclo diurno, volverán a presentarse incrementos nubosos importantes que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

En alerta amarilla están las provincias: María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (en especial el Bajo Yuna) y Sánchez Ramírez.

Mientras que en alerta verde se encuentran las provincias de Santiago Rodríguez, Espaillat, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Peravia, Hermanas Mirabal y Monseñor Nouel.

En ese sentido, las autoridades recomiendan a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, debido al riesgo de crecidas repentinas.

Fuente: N Telemicro