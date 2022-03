República Dominicana crea su primer mapa de la naturaleza con datos geoespaciales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron los resultados del proyecto «Mapeo de la naturaleza para las personas y el planeta» que incluye el primer mapa dominicano de las áreas de conservación ambiental que pueden producir los mayores beneficios al país.

El resultado de la iniciativa es la entrega al país de tres instrumentos que servirán para fortalecer la planificación territorial y sectorial teniendo en cuenta la protección al planeta y bienestar de las personas: el mapa ELSA desarrollado en 2021; el acceso y administración de la plataforma UN Biodiversity Lab, un espacio global apoyado por el PNUD que proporciona a los países, en tiempo real, acceso a los mejores datos espaciales a nivel global, regional y nacional sobre biodiversidad, servicios de los ecosistemas y desarrollo sostenible; y las capacidades para desarrollar otros mapas ELSA enfocados en distintas prioridades nacionales o subnacionales.

“La conjunción de las políticas públicas, los planes estratégicos nacionales identificados, la tipificación de esas zonas esenciales para el soporte de la vida, los cuales dieron como resultados los mapas ELSA serán de gran utilidad para la planificación de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica”, dijo Federico Franco, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente en su intervención durante la bienvenida a la actividad.

En tanto, María Eugenia Morales, oficial de programas de medio ambiente y sostenibilidad del PNUD, explicó: “El mapa de las Áreas Esenciales de Soporte a la Vida (ELSA) que hemos presentado se ha elaborado combinando datos geoespaciales que expresan las prioridades nacionales relacionadas con la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible».

«Es una herramienta que, esperamos, contribuirá a guiar en el territorio la implementación de políticas necesarias para articular la conservación del capital natural, mejorar las condiciones de las personas que utilizan estos recursos para vivir y promover el desarrollo sostenible en el terreno», añadió.

La actividad estuvo dirigida por Marina Hernández, coordinadora del Proyecto y las presentaciones a cargo de Mariana Pérez, directora de Información Ambiental y Solahanlle Bonilla, directora de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente.

Los datos generados en este proceso constituyen una herramienta para apoyar la implementación de proyectos que busquen el aumento de la capa boscosa, la protección de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas, la agricultura sostenible, la conservación del suelo, la mitigación de los impactos del cambio climático, la planificación territorial; así como el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible, tomando en consideración el bienestar humano.



El proyecto cuenta con el apoyo de la National Geographic Society, la Universidad de Columbia Británica del Norte, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, The Gordon and Betty Moore Foundation y The Sustainable Markets Foundation y será ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente, ofreciendo apoyo a las Instituciones y organizaciones que necesiten esta información.

Fuente: DL