República Dominicana entra al «Cuadro de Honor» de la ONU por pago puntual de sus cuotas

La República Dominicana fue incluida en el denominado «Cuadro de Honor» de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras cumplir con el pago íntegro de su cuota económica correspondiente al año 2026 de manera oportuna.

De acuerdo con un comunicado emitido ayer domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el país figura entre los 55 Estados miembros que, al 12 de febrero de 2026, habían saldado completamente su contribución financiera ante la organización multilateral.

El documento destaca que República Dominicana fue el tercer país, de un total de 193 Estados miembros, en completar su obligación financiera anual.

La Cancillería subrayó que el pago puntual representa una señal de responsabilidad institucional y fortalece la credibilidad internacional del país, recordando que en ocasiones anteriores el incumplimiento de cuotas llegó a ocasionar la pérdida temporal del derecho al voto en la Asamblea General.

Fortalecimiento de la Diplomacia Dominicana

En ese contexto, el Ministerio afirmó que la diplomacia dominicana ha fortalecido su presencia en el sistema multilateral, con participación activa en iniciativas y resoluciones vinculadas a temas prioritarios como la situación en Haití y la problemática del sargazo, ambos considerados de alto impacto para la seguridad, el medio ambiente y la economía nacional.

Fuente: Diario Libre