Nacionales

República Dominicana entra al «Cuadro de Honor» de la ONU por pago puntual de sus cuotas

El pago puntual de cuotas evita la pérdida de derechos en la Asamblea General de la ONU

Vidal Sepulveda Send an email Hace 9 segundos
10 Se lee en 1 minuto

La República Dominicana fue incluida en el denominado «Cuadro de Honor» de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras cumplir con el pago íntegro de su cuota económica correspondiente al año 2026 de manera oportuna.

De acuerdo con un comunicado emitido ayer domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el país figura entre los 55 Estados miembros que, al 12 de febrero de 2026, habían saldado completamente su contribución financiera ante la organización multilateral.

El documento destaca que República Dominicana fue el tercer país, de un total de 193 Estados miembros, en completar su obligación financiera anual.

La Cancillería subrayó que el pago puntual representa una señal de responsabilidad institucional y fortalece la credibilidad internacional del país, recordando que en ocasiones anteriores el incumplimiento de cuotas llegó a ocasionar la pérdida temporal del derecho al voto en la Asamblea General.

Fortalecimiento de la Diplomacia Dominicana

En ese contexto, el Ministerio afirmó que la diplomacia dominicana ha fortalecido su presencia en el sistema multilateral, con participación activa en iniciativas y resoluciones vinculadas a temas prioritarios como la situación en Haití y la problemática del sargazo, ambos considerados de alto impacto para la seguridad, el medio ambiente y la economía nacional.

Fuente: Diario Libre

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 9 segundos
10 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Migración detiene 454 indocumentados durante operativo en Los Minas

Hace 36 minutos

“Solo Dios me calla”: Antonio Marte advierte sobre tala indiscriminada en áreas protegidas

Hace 44 minutos

EL INTRANT INFORMÓ QUE LOS USUARIOS DE PATINETAS ELÉCTRICAS ESTARÁN OBLIGADOS A PORTAR LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORÍA

Hace 2 horas

Ejército detiene camionero que transportaba ocultos a 32 haitianos indocumentados en Santiago

Hace 2 horas
Botón volver arriba