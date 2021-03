República Dominicana figura entre los países en América que podrán vacunar a su población este año

República Dominicana, junto a Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay y Chile aparecen como los únicos países en América que podrán vacunar a su población durante este año.

El The New York Times, dio a conocer esta información, donde detalla quienes pueden y no vacunarse contra el Covid-19. Estos 43 países, en su mayoría de altos ingresos, están en camino de realizarse en un año.

De acuerdo con la publicación del periódico americano, algunos países ya tienen reservas. Otros no tienen nada, y recibir una vacuna significa vivir en el lugar correcto o conocer a las personas adecuadas.

En todo el mundo, los requisitos de elegibilidad varían drásticamente.

Alguien en estos 67 países no puede vacunarse

Estos países no han informado ninguna vacuna, según Our World in Data. Las cifras oficiales pueden estar incompletas, pero muchos países aún esperan sus primeras dosis.

No se suponía que fuera así: Covax, la iniciativa global de intercambio de vacunas, estaba destinada a prevenir el acceso desigual mediante la negociación de acuerdos de vacunas en nombre de todas las naciones participantes. Las naciones más ricas comprarían dosis a través de Covax y las naciones más pobres las recibirían gratis.

Pero las naciones ricas rápidamente socavaron el programa al asegurar sus propios acuerdos directamente con las compañías farmacéuticas. En muchos países, han reservado suficientes dosis para inmunizar las suyas varias veces.

Estos 148 países,principalmente de bajo ingreso, tardarán hasta el próximo año o más en vacunar

Países como Estados Unidos continúan almacenando decenas de millones de dosis de vacunas , mientras que otros esperan sus primeros envíos.

“El lanzamiento de la vacuna ha sido desigual, injusto y peligroso al dejar a tantos países sin ninguna dosis de vacuna”, dijo Gavin Yamey, director del Centro de Impacto de Políticas en Salud Global de la Universidad de Duke.

“Es una situación en la que yo, un hombre blanco de 52 años que puedo trabajar desde casa y no tiene condiciones médicas preexistentes, me vacunaré mucho antes que los trabajadores de la salud o una persona de alto riesgo en un nivel medio o bajo. -país de ingreso ”.

Lea la información completa en The New York Times.

Fuente: N Digital