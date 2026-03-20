República Dominicana mejora su posición en el Informe Mundial de la Felicidad

Santo Domingo. — La República Dominicana figura nuevamente en el Informe Mundial de la Felicidad, consolidando su posición entre los países con mayores niveles de bienestar en la región, de acuerdo con la más reciente edición del estudio.

El reporte, elaborado con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), evalúa factores como el ingreso, la salud, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones y la percepción de corrupción, con el objetivo de medir la calidad de vida de las poblaciones.

Posición del país

En esta edición, República Dominicana se ubicó en una posición intermedia dentro del ranking global, manteniéndose como uno de los países mejor valorados del Caribe en términos de satisfacción con la vida.

El informe destaca que, aunque el país enfrenta desafíos en áreas estructurales, los niveles de apoyo social y la resiliencia de la población influyen positivamente en la percepción de bienestar.

Factores que influyen en la felicidad

Entre los elementos que contribuyen al resultado del país se encuentran:

Relaciones familiares y comunitarias sólidas

Percepción de libertad personal

Crecimiento económico moderado

Acceso a servicios básicos

No obstante, el informe también señala la necesidad de mejorar aspectos como la equidad, la confianza institucional y la calidad de los servicios públicos.

Panorama global

A nivel mundial, los países nórdicos continúan liderando el ranking, con Finlandia ocupando los primeros lugares gracias a sus altos estándares de vida, estabilidad social y confianza en las instituciones.

Importancia del informe

El Informe Mundial de la Felicidad se ha convertido en una referencia clave para evaluar el bienestar de las naciones, más allá de indicadores económicos tradicionales, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

En el caso dominicano, los resultados reflejan avances, pero también retos importantes para continuar elevando el bienestar de la población.

FUENTE: EL NACIONAL.