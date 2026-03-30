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Rescatan a 37 víctimas de explotación sexual en Boca Chica y apresan seis implicados

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Santo Domingo.– Treinta y siete personas, víctimas de explotación sexual comercial, fueron rescatadas durante un amplio operativo realizado en el municipio de Boca Chica, donde además seis individuos resultaron detenidos, según informó este domingo el Ministerio Público.

La intervención se desarrolló la noche del sábado y la madrugada de este domingo, tras varias semanas de labores de inteligencia e investigación, en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La procuradora general (fiscal), Yeni Berenice Reynoso, instruyó las acciones con el objetivo de enfrentar delitos como el proxenetismo, la explotación sexual comercial, el tráfico ilícito de migrantes y el microtráfico.

Durante el despliegue se ejecutaron 24 allanamientos y nueve operativos focalizados, en los que participaron 65 fiscales y más de 600 agentes de distintas instituciones del Estado, con el apoyo del Ministerio de Defensa.

FUENTE: EL NACIONAL.

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