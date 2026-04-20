Rescatan menor raptada en Bonao y detienen a principal sospechoso

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Una adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 15 de abril fue rescatada por agentes policiales durante un operativo realizado en el sector El Verde, en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

La menor fue encontrada dentro de un depósito ubicado en una finca de plátanos, en la comunidad Caribe, donde presuntamente permanecía retenida contra su voluntad.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron a Yeison Alejo Marte, señalado como el principal implicado en el rapto y quien era buscado mediante una orden judicial por delitos vinculados a abuso sexual y violaciones al Código Penal y a la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Según el informe oficial, el detenido resultó herido en ambas piernas tras enfrentar a los agentes con un arma de fabricación casera durante el operativo, por lo que fue trasladado bajo custodia a un centro de salud en Bonao.

En la escena también fueron detenidos otros dos hombres, identificados como Reinaldo Núñez Castro y Charles Mohamed, quienes están siendo investigados para determinar su posible vinculación con el caso.

La adolescente fue entregada a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, que asumió su protección, mientras que los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan abiertas, al tiempo que reiteraron su compromiso de enfrentar este tipo de delitos y proteger la integridad de los menores.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO