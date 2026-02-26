Rescatan ocho personas afectadas por inundaciones en Nagua

La Policía Nacional, en coordinación con la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, rescató la madrugada de este miércoles a ocho personas que habían quedado atrapadas en su vivienda debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

El operativo se desplegó luego de que el señor Lantigua Polanco notificara que varios miembros de su familia se encontraban imposibilitados de salir de su residencia, ubicada en el sector José Francisco Peña Gómez (Barrionuevo), así como en zonas aledañas como Los Solares, debido a la acumulación de agua.

Fue así que las autoridades lograron poner a salvo a ocho personas. Seis menores de edad (cuatro varones y dos hembras) y dos mujeres adultas, una de ellas en estado de embarazo. Todos resultaron evacuados con éxito y sin que se reportaran novedades o lesiones.

La intervención fue encabezada por el director regional de la Policía Nacional en María Trinidad Sánchez, general Miguel Mata Rodríguez. Estaba junto al subdirector regional, coronel Carlos Julio León Mota, y el comandante del Departamento Operativo I, coronel licenciado José Rafael Gómez Fernández.

También participó el cabo Sosa Reyes, supervisor de los servicios en Nagua, además de otros miembros policiales.

En la labor de rescate estuvo presente el director provincial de la Defensa Civil, Franklin Tavera Difo. Este se encontraba junto a su equipo de trabajo, así como unidades del Cuerpo de Bomberos.

La Policía Nacional reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con los organismos de socorro para salvaguardar vidas y brindar asistencia oportuna a las comunidades afectadas por las condiciones climáticas adversas.

Fuente: RCC