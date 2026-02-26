Rescatan tres colombianas víctimas de presunta trata de personas; apresan a un hombre

La Policía Nacional informó el rescate de tres mujeres de nacionalidad colombiana, presuntas sobrevivientes del delito de trata de personas con fines de explotación, durante un allanamiento realizado en el sector San Carlos, Distrito Nacional, donde fue arrestado un hombre señalado como el principal implicado en la captación y retención de las víctimas.

El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Emilio Prud’Homme, sector San Carlos, donde fueron rescatadas las ciudadanas colombianas, dos de 20 años y una tercera de 28, cuyas identidades se hace reserva.

En el lugar fue arrestado el dominicano Adrián Manuel Urbáez Santos, de 29 años, quien, de acuerdo con las investigaciones y los testimonios recopilados, presuntamente captaba mujeres en Colombia, les costeaba el pasaje aéreo hacia la República Dominicana y, una vez en el país, les imponía una supuesta deuda económica que debían saldar mediante explotación sexual.

Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon los pasaportes de las víctimas, dinero en efectivo, varios celulares, cuadernos con anotaciones relativas al control de pagos y deudas, así como un vehículo marca Honda Fit, color plateado, presuntamente utilizado para el traslado de las afectadas.

La investigación se inició tras la denuncia y posterior rescate de otras dos ciudadanas colombianas que lograron escapar y alertaron a las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. A partir de sus declaraciones y las labores de inteligencia, se logró ubicar la vivienda donde permanecían retenidas las demás víctimas.

La intervención fue ejecutada por miembros del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, en coordinación con la magistrada Yonoris Suero de la Cruz, procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Encargada del Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, amparada en la Autorización Judicial de Allanamiento y Orden de Arresto No. 0049-FEBRERO-2026.

Las mujeres rescatadas fueron puestas bajo la protección del Estado y referidas a un centro de acogida, conforme a lo establecido en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, mientras continúan las diligencias investigativas.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se profundizan las investigaciones para determinar si existen otros implicados en esta red delictiva.

