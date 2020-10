Residente firma acuerdo para dirigir películas y otros contenidos con Sony Music Entertainment

Sony Music Entertainment anunció este jueves un innovador proyecto de múltiples años, en colaboración con el premiado e icónico rapero, productor, cineasta, visionario y activista René Pérez Joglar, cuyo nombre artístico es Residente, para emprender 1868 Studios.

Bajo este acuerdo, Residente y Sony Music Latin Iberia realizarán, producirán y difundirán a nivel global de proyectos inéditos a través de múltiples formatos. Residente fungirá como autor y director de programas de televisión, largometrajes y de todo tipo de contenido y producciones para la pantalla.

Residente, quien estará a cargo de todos los aspectos creativos de esta alianza, se asegurará que las representaciones fieles de diferentes culturas en las producciones, incluyendo historias sobre la cultura LatinX, y su rol más importante, detrás de las cámaras. Como parte de este proyecto, 1868 Studios se compromete a que Residente colabore con un consorcio internacional de autores, directores, actores y protagonistas, artistas musicales y artistas visuales para proporcionar servicios creativos para un vigoroso elenco de propuestas, incluyendo series de televisión, filmes, documentales y contenido de marca. Sony Music Entertainment proveerá su vasto conocimiento de creación de contenido, mercadotecnia y monetización para ampliar la escala y el alcance de la obra de 1868 Studios.

Residente ha hecho historia como uno de los artistas más acreedores de GRAMMYs® (Cuatro Grammys y 25 Latin Grammys), conquistando el mundo de la música como miembro del legendario grupo global Calle 13 y como solista. Este talento creativo siempre ha incorporado su pasión por la cinematografía en su carrera musical, y ha sido reconocido por su innovación constante. Estudiando en el Savannah College of Art and Design en Savannah, Georgia, Residente trabajó duro en sus habilidades artísticas. Su legado y obra se han ganado el respeto de sus colegas en la industria de la música por sus propuestas vanguardistas en premiados videos musicales y largometrajes, incluyendo su documental titulado Residente sobre su ADN y el camino hacia su primer álbum en solitario. Este filme fue seleccionado por prestigiosos festivales de cine alrededor del mundo.

Comentando sobre este nuevo acuerdo, Residente aseguró: “En medio de una pandemia y el creciente desempleo, hay asuntos mucho más importantes que negocios millonarios. Sin embargo, juntos anunciamos que bajo este acuerdo habrá oportunidades de empleo para latinos en todo el mundo. Durante mi carrera siempre he sabido que el rap sería el camino que me llevaría a realizar mi verdadera pasión, el cine. Vamos a hacer largometrajes, series de televisión, documentales y todo tipo de contenido visual, donde la mayor prioridad será la creatividad. Me siento orgulloso de contar con amigos como Rob Stringer, Afo Verde y Tom Mackay, quienes entienden el gran poder de los valores intangibles del arte”.

Por su parte, Afo Verde, Chairman y CEO de Sony Music Latin Iberia, afirmó: “Residente es un genio creativo cuyo trabajo ha inspirado la industria global de música desde hace muchos años y cuya visión ha motivado a creadores y comunidades LatinX por todo el mundo. Esta alianza nos da la oportunidad de beneficiarse de su vasto conocimiento y desarrollar contenido cautivante y diverso para distintos públicos alrededor del mundo”.

Tom Mackay, Presidente de Premium Content A&R para Sony Music Entertainment, comentó: “Residente es uno de los narradores más poderosos del mundo. Su carrera abarca facetas más allá de la música y estamos emocionados por ver como esta alianza crea aún más oportunidades para que su visión única brille en todos los formatos”.

Un activista altamente respetado, Residente ha sido reconocido por sus contribuciones a muchas causas y organizaciones filantrópicas, funge como embajador de Amnistía Internacional y en el 2015 le fue otorgado el Premio del Reconocimiento en la cumbre mundial de Laureados del Nobel de la Paz.

POR: DL