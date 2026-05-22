Residentes denuncian fuerte olor a marihuana y presunta inacción policial en Los Girasoles Segundo

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Un interactivo de El Mañanero por La Bakana 105.7 FM, de RCC Media, denunció que residentes del sector Los Girasoles Segundo, en Santo Domingo Este, enfrentan constantes molestias por el fuerte olor a marihuana que, según afirmó, afecta a la comunidad.

El denunciante expresó preocupación por la supuesta falta de acción de agentes policiales y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) ante la situación.

Asimismo, aseguró que un grupo de “antisociales” impide que los residentes puedan sentarse tranquilamente frente a sus viviendas debido al ambiente generado en el sector.

“Porque es un mal olor a marihuana que está acabando con todo eso por ahí”, manifestó.

También sostuvo que las autoridades conocen los puntos de venta de drogas en la zona y, según dijo, no actúan frente a lo que ocurre.

“Hasta las pesan delante de las personas y nadie dice nada, como que eso queda abierto y no les importa nada. ¿Hasta cuándo es que vamos a soportar todo eso?”, indicó.

El comunitario agregó que la situación preocupa aún más porque niños del sector presencian esos hechos de manera cotidiana.

Fuente: RCC