Residentes en el sector Las Lilas aseguran que aún no han recibido ayuda

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Continúa la angustia de residentes en el sector Las Lilas en el municipio Santo Domingo Este, quienes piden a las autoridades ir en su auxilio, ya que han perdido gran parte de sus artículos del hogar, luego de las lluvias de este miércoles.

El panorama en el sector Las Lilas, aquí en el municipio Santo Domingo Este es desolador, los residentes observan con impotencia cómo el lodo y el agua han arruinado sus muebles, electrodomésticos y ropas, dejándolos prácticamente sin nada.

Aunque el Gobierno dominicano ha activado un plan de auxilio para el Gran Santo Domingo, los moradores de Las Lilas aseguran que la ayuda aún no llega.

A la inundación se suma el estado crítico de las vías; los residentes denuncian que las calles están llenas de lodo, lo que muchas veces impide el paso de vehículos y dificulta incluso el movimiento a pie para niños y ancianos.

Se prevé que las lluvias continuarán durante esta semana, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines que emiten los organismos de socorro.

Fuente: NT