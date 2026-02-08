Resistencia por fusión de MINERD y MESCYT pone “camisa de fuerza” al Congreso Nacional

SANTO DOMINGO, RD.– Aunque aún no ha iniciado formalmente el proceso de discusión en el Congreso Nacional, el proyecto que busca fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) ya enfrenta una fuerte resistencia política, incluso dentro de las propias filas del partido de Gobierno, situación que podría poner en jaque la iniciativa.

La primera legislatura del año podría tornarse caldeada en el Congreso Nacional, ya que los legisladores tendrán bajo su responsabilidad el estudio del proyecto que propone unir la educación preuniversitaria y la superior.

La iniciativa ha encendido las alarmas en el ámbito político y educativo, donde se teme que la educación pierda autonomía y enfoque, y varios sectores han advertido sobre las posibles consecuencias de concentrar ambas instituciones en una sola estructura estatal.

A pesar de que el Congreso Nacional es oficialista, la propuesta de fusión deberá enfrentar un camino difícil, pues muchos consideran que MINERD y MESCYT cumplen funciones distintas y estratégicas, que no deberían ser unificadas sin un análisis profundo.

Ante el abanico de opiniones, algunos legisladores plantean la necesidad de realizar vistas públicas para determinar si la unión de ambos ministerios permitiría una mayor eficiencia en el gasto y contribuiría realmente a mejorar la gestión del sistema educativo.

Mientras tanto, en el Congreso Nacional se mantiene un ambiente de cautela y resistencia, dejando claro que la iniciativa enfrentará un camino cuesta arriba y un debate intenso, incluso entre aliados del propio Gobierno.

Fuente: Noticias Telemicro.