Responde a Melton Pineda y Euri Cabral: «después que hicieron trampa a Leonel, ahora quieren su apoyo”

“Es un asunto de sentido común. A quién tú empujas y atropellas y al que con malas artes aplasta y lo desacredita, al otro día vienes a decir no ha pasado nada ven y apóyanos, eso es hasta ilógico pensarlo, que apunten para otro lado”.

Así reaccionó el profesor José Izquierdo, exgobernador provincial y alto dirigente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), ante el llamado de sectores periodísticos y comunicadores, los cuales dijo, tienen compromisos con el Gobierno, que le han solicitado al expresidente Leonel Fernández que retorne al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Afirmó que después de la trama de descrédito y atropello desde el Gobierno en contra del expresidente mandatario, en ningunas circunstancias apoyarían al candidato presidencial oficialista.

“Después que trataron de desacreditarlo, que lo arrinconaron, que le hicieron trampa y que lo empujaron a irse del PLD, no pueden estar pensando que Leonel va de ninguna forma a apoyar o hacer ningún tipo de acuerdo con ese partido, menos ahora con el descrédito del gobierno y del candidato del Presidente”, aseguró en declaraciones vía telefónica con reporteros de HOY.

Izquierdo dijo que desde el Gobierno hay una línea de “buscarle el lado” a Leonel producto de la situación que reflejan las encuestas y que se han visto en la necesidad de tenderle una alfombra al candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo.

Dijo que los esfuerzos que hacen para lograrlo son legítimos, “pero están perdiendo su tiempo, porque eso no pasará; que apunten para otro lado”.

De acuerdo al dirigente de la Fuerza del Pueblo, en estos momentos, sobre todo de descredito total que tiene el gobierno y el candidato, Fernández no se le va a jugar, ni siquiera con un acuerdo, “porque ellos no cumplen, violan todo; un asunto tan simple como era el tema de la presidencia de la Cámara de Diputados”, explicó.

“Que hagan el intento y digan cosas, pero yo diría que apunten para otro lado, yo creo que no lograrán nada. Nosotros estamos definidos y en las calles trabajando, haciendo un gran esfuerzo para clasificar y si no lo lográramos ellos no pueden esperar gran cosa de nosotros”, reiteró José Izquierdo.

