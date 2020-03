Restan por instalar 462 escáneres por “falta de comunicación”

El director de departamento de informática de la Junta Central Electoral, Johnny Rivera, dijo que aún resta instalar escáneres de transmisión de resultados en 462 recintos electorales, en su mayoría por “falta de comunicación”.

Indicó que desde la JCE están tratando de comunicarse con los técnicos de esos municipios para conocer la razón por la cual no se han instalado aún esos 462 escáneres.

“Algunos de ellos son en municipios que no tienen comunicación. Nuestro departamento de informática se está comunicando con esos técnicos de 462 municipios que todavía no han reportado el test, si es que no tienen comunicación o si se han retrasado la instalación”, expresó Rivera.

En ese sentido, informó que esperan que dentro dos horas estén concluidas todas las instalaciones.

Recordó que se van a instalar 4448 escáneres y que hasta el momento solo restan 462.