Restaurantes se unen para pedir al Gobierno flexibilizar el toque de queda

Más de 40 restaurantes se han unido en redes sociales bajo la campaña #DéjennosTrabajar, a fin de llamar la atención de las autoridades para que permitan la flexibilización del horario de toque de queda para que puedan subsistir en medio de la pandemia del COVID-19.

“Por nuestro equipo de trabajo: colaboradores y sus familias, por los del sector agrícola, por los ganaderos y pescadores, por los importadores de alimentos, bebidas, utensilios y equipos de cocina, por las empresas de seguridad y valet parking, por los fabricantes de productos higiénicos y de limpieza, por los que confeccionan uniformes”, reza el mensaje colocado por el colectivo en sus redes.

Consultado por Diario Libre, el chef Leandro Díaz manifestó que la situación ha sido insostenible para los restaurantes, a la vez que indicó que solicitan “un plan de desescalada de este toque de queda (…) somos muchos los que hemos sobrevivido porque hemos ido construyendo nuestras propuestas gastronómicas sin ningún tipo de compromiso o deudas fuertes, pero, realmente, estamos en rojo desde que empezó esto”.

Agregó que los horarios y fechas en las que se desarrolla el toque de queda ha generado incertidumbre entre los restaurantes. “Yo no sé si abrir o cerrar, qué horario voy a tener, qué le ofreceré a mis clientes y visitantes”, sostuvo Díaz, a la vez que resaltó que “esto ha sido una cadena increíble de todo el que depende del sector restaurantero”.

El también juez de Masterchef se preguntó “¿cuál es la diferencia entre los restaurantes y los hoteles estén operando de manera normal?, ¿por qué a nosotros no nos permiten operar bajo todos los criterios sanitarios?”.

En las redes sociales otros establecimientos y figuras se han hecho eco del llamado de los restaurantes. Es el caso del cantante Wason Brazobán, quien cuestionó quién paga los locales y empleados de estos negocios.

El Gobierno extendió hasta el miércoles 7 de julio el actual toque de queda vigente en la República Dominicana, de acuerdo con el decreto 401-21.

La restricción a la movilidad iniciará, todos los días, desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., con una libre circulación hasta las 9:00 p.m. para que las personas lleguen a sus hogares, en más de 20 provincias, donde se ha registrado un aumento en los contagios de COVID-19.

Los establecimientos

El Taquito Norteño

Rancho Steak House

La Porteña

Restaurant Vizcaya

El Conuco

Buche Perico

Okra

Viralata

Nipau

Mila

Nocciola

Elizondo

Pasta Factory

La Forchetta

100 Montaditos

Don Néstor parrillada

El Tocom

Piano

Food Inc RD

Valiente

Cassina

Fabrizio’s Pizza

Cafe América

Patagonia

Casa Gastronómica Dominicana

Andre’s Carnes Malecón

Asian Market

Chinois

Restaurante Paladart

Nori Sushi & Wine

Wu Asian Cuisine

Coyo Taco

First Pot Shabu Shabu

Just Grill

Los Burros Geniales

3/4 Steak Bar and Lounge

Aubergine

Vikingos

Boga Boga

Cantin

Flor de Café

Wholesome

