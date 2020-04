Retiran camas del hospital Las Colinas en Santiago

El Ministerio de Salud Pública retiró este miércoles las camas que habían instalado en el Hospital General Las Colinas en Santiago, cuyo centro asistencial privado había sido alquilado por el Estado dominicano para atender allí pacientes afectados decoronavirus.

De acuerdo a fuentes no oficiales, el Gobierno central ya no usará ese centro debido a que no llegó a un acuerdo económico con los propietarios del mismo.

Mientras obreros al servicio de las autoridades sanitarias sacaban los camas, residentes en esos alrededores quemaron neumáticos y lanzaron escombros en la vía pública.