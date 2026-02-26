El uso de dispositivos inalámbricos ha generado debates sobre su seguridad, especialmente en lo que respecta a la posible exposición a radiación. Un video viral reavivó estas dudas al comparar los auriculares Bluetooth con un microondas, sugiriendo que representan un riesgo para la salud.

Sin embargo, la evidencia científica y los organismos internacionales coinciden en que los auriculares Bluetooth emiten radiación no ionizante, de muy baja potencia, y hasta el momento no existen pruebas que indiquen que sean peligrosos para la salud.

La controversia ha contado con la intervención de especialistas como Patricio Ochoa, así como con la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).

El médico Patricio Ochoa, identificado como experto en longevidad, abordó el tema en declaraciones recogidas por MeriStation. En sus intervenciones, el especialista reconoció que las ondas empleadas por los auriculares Bluetooth se asemejan a las de otros dispositivos que utilizan radiación electromagnética, como los microondas, aunque remarcó que la comparación carece de fundamento práctico.

Según afirmó, “un audífono usa cantidades diminutas, tan bajas que no pueden calentar tu cerebro, dañar neuronas ni alterar células”. El especialista aclaró que la potencia de estas emisiones es muy inferior a la de otros electrodomésticos y que la evidencia científica acumulada hasta el momento no muestra riesgos comprobados de daño cerebral ni vínculos con el cáncer.

Ochoa citó fuentes como la OMS y estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares para respaldar sus afirmaciones. Explicó que, aunque ninguna tecnología está exenta de riesgos, la información disponible no justifica la alarma generada por algunos mensajes virales.

El médico también recalcó que quienes prefieran auriculares con cable pueden seguir usándolos, aunque no sea una exigencia sanitaria. Su mensaje apunta a la necesidad de recurrir a fuentes confiables y a la revisión crítica de contenidos que circulan en redes sociales. MeriStation destacó el rol de Ochoa en el debate público, subrayando su capacidad para desmontar mitos y aportar claridad sobre temas tecnológicos y de salud.

Qué dice la OMS sobre los auriculares Bluetooth

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha seguido de cerca la discusión sobre la exposición a radiación no ionizante. Según la OMS, los auriculares Bluetooth y otros dispositivos similares emiten radiación electromagnética de baja energía, clasificada como no ionizante. Esta categoría de radiación no tiene la capacidad de romper enlaces químicos ni de alterar el ADN, lo que la diferencia de la radiación ionizante, utilizada en los rayos X o la radioterapia.

La Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), organismo colaborador de la OMS, establece límites internacionales de exposición a campos electromagnéticos. Numerosos estudios, como el publicado en Bioelectromagnetics, han medido la exposición en hogares con decenas de dispositivos conectados y reportaron que los niveles de radiación no superan el 1% del máximo permitido.

Verificat, una plataforma de fact-checking sin fines de lucro en Catalunya, informó que los únicos efectos biológicos conocidos ante exposiciones muy elevadas a radiación no ionizante corresponden al aumento de temperatura en los tejidos, un fenómeno que no ocurre con auriculares Bluetooth debido a su baja potencia.

Estudios publicados en revistas científicas

Estudios publicados en revistas científicas y organismos internacionales afirman que la radiación emitida por auriculares Bluetooth no supera el 1% de los límites máximos permitidos.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos también analizó el tema y concluyó que el uso de auriculares Bluetooth puede reducir la exposición a la radiación en comparación con el uso directo del teléfono móvil sobre la oreja, ya que la intensidad del Bluetooth es varias veces menor. De acuerdo con declaraciones recogidas por Verificat, “hacer el cambio a auriculares con cable es una medida innecesaria”, aseguró el profesor Alberto Nájera, director científico del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS).

Las diferencias entre un auricular Bluetooth y un horno microondas también han sido explicadas por expertos. Ambos dispositivos emiten radiación no ionizante, pero la potencia de un microondas puede ser hasta un millón de veces superior a la de un auricular. Además, los hornos están diseñados para confinar la radiación dentro de una jaula de Faraday.

La OMS y la ICNIRP coinciden en que, con base en la evidencia disponible y los estándares internacionales de seguridad, no se han identificado riesgos para la salud derivados del uso normal de auriculares Bluetooth.

Quién es Patricio Ochoa

Patricio Ochoa es médico especializado en longevidad y divulgador científico. A través de redes sociales y medios de comunicación, se ha enfocado en la difusión de información basada en evidencia, abordando temas de salud y tecnología. Ochoa promueve la consulta de fuentes oficiales y el análisis crítico de mensajes alarmistas. Su intervención en el debate sobre los auriculares Bluetooth estuvo respaldada por referencias a la OMS, la ICNIRP y estudios publicados en bases de datos académicas.

Patricio Ochoa, médico experto en longevidad, promueve la consulta de fuentes oficiales y el análisis crítico frente a mensajes virales sobre tecnología y salud

La trayectoria de Ochoa incluye participación en foros académicos y colaboraciones con medios especializados. Ha ganado reconocimiento por su capacidad para explicar fenómenos complejos con un lenguaje accesible y por su insistencia en la importancia de distinguir entre la radiación ionizante y la no ionizante. En el caso de los auriculares Bluetooth, su postura se fundamenta en la evidencia científica y en la revisión de organismos internacionales, lo que ha sido destacado por portales como MeriStation.

Ochoa continúa con su labor de divulgación en distintos ámbitos, alertando sobre la proliferación de contenidos engañosos y fomentando la educación en salud y tecnología.

