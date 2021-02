Revelan Director del INVI Carlos Bonilla está siendo víctima de chantaje, extorsión, campaña sucia y de descredito por Aquiles Jiménez

Santo Domingo.- Según una fuente que pasó la información al departamento de prensa del Periódico Sin CortaPisa, reveló que el director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Carlos Bonilla, está siendo víctima de chantajes, extorsión, ataques feroces, y campaña sucia y de descredito por parte del conocido instagramer Aquiles Jiménez.

El informante señaló que, a través de su cuenta en la red social de Instagram @aquilesjimenezalterna, el también productor de TV a colgado varias informaciones de ataque al honor, difamatorias, injuriosas, que atentan contra la moral y el buen nombre del reconocido empresario Carlos Bonilla, y ninguna se corresponde con la verdad.

“@carlosbonillard te voy a demostrar que nadie está por encima de la ley, tú mayor ofensa fue mandarme a conciliar con un narcotraficante confeso, apresado, enjuiciado, condenado y deportado”, posteó Aquiles Jiménez en Instagram información que confirma su libelo injurioso y calumniador.

“Que pena que no buscaste asesoría legal digna, recuerda que nadie está por encima de las leyes”. “Ps: no concilio con delincuentes, respétese, otra cosita entrega todos los papeles a la comisión de liquidación de la OISOE”, agregó Aquiles Jiménez.

Se recuerda que recientemente fue apresado por la INTERPOL en el Aeropuerto José Francisco Peña Gómez, conocido como Las Américas, el promotor artístico y colaborador del Capo César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, Aquiles Jiménez, cuando este pretendía viajar a Miami, desde la República Dominicana, ya que existía una alerta internacional activa en el sistema de todos los aeropuertos, que ordenaba “detener y llamar a INTERPOL” para fines de investigación, debido a que fue vinculado de forma directa con el narcotraficante César el Abusador, quien antes de ser capturado entró en la lista de los más buscados del FBI y que actualmente se encuentra preso.

Son muchas las figuras y personalidades del ámbito político, religioso, empresarial y de la comunicación que han denunciado el modo operandi Aquiles Jiménez, entre ellas Claudia Pérez, mejor conocida como “La Tora”, quien reveló que Aquiles Jiménez es un extorsionador y calumniador y que entre las personas o entidades que ha estado intentando manipular y saquear se encuentra el director del INVI Carlos Bonilla:

“Yo reto a la fiscal del Distrito Rosalba Ramos a que resuelva este problema con el tema de Aquiles, y con el tema de las armas de Cesar el Abusador, que él las tiene, que tiene como 27 fusiles, y tiene mira laser y tiene todo en el apartamento donde él, está en la torre #3, ya yo estoy harta y cansada con esto, y vuelvo y repito, se lo he dicho ya, y se lo he dicho en un programa por ahí, en la gente de Somos Pueblo y vuelvo y se los repito aquí, si se provoca un maldito problema por la justicia dominicana no operar, me lavo las manos como Pilato y se los estoy diciendo, y yo soy de las que anuncia las cosas cuando las voy a hacer, donde quiera que yo me encuentre con Aquiles, ya él sabe, ya tú sabes Aquiles, como tú eres un torontonton y tú vives extorsionando al del Banco de Reservas, al del INVI y a todo el que te de tu maldita gana, eso es problema de ellos, porque ellos tendrán detrás 20 mil cosas, pero esta que está aquí, te reta a ti y reta a la fiscal del Distrito y vamos a aclarar esta vaina, porque ya está bueno”, señaló Pérez.