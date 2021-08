Ricardo Arjona pasa desapercibido mientras cantaba en la estación del metro de Nueva York

Ricardo Arjona tomó su guitarra y decidió interpretar algunas canciones en una estación del metro de Nueva York, su presencia pasó desapercibida.

Según se aprecia en un video, el guatemalteco se sentó en un banquito que colocó en una esquina de la estación de la línea F.

En la ciudad que nunca duerme se suele encontrar a artistas de diferentes disciplinas compartir su arte ante quienes ingresan a los túneles y abordan este servicio, para trasladarse de un lugar a otro por Manhattan. Violinistas, cantantes, agrupaciones de distintos estilos e incluso bailarines muestran su talento esperando ser descubiertos o pidiendo apoyo económico.

En el clip se aprecia a Ricardo afinar su guitarra y tocar. Junto a él los transeúntes caminaban sin esperar que quien amenizaba el momento era un artista reconocido en Latinoamérica.

El guatemalteco usó un sombrero y lentes claros, su rostro no estaba cubierto así que era fácil notarlo.

Aunque el cantautor interpretó su propio material nadie lo reconoció según la anécdota que compartió en las redes:

«Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito… Volver a la calle otra vez».

Nunca se sabrá si la mujer sigue al cantautor en redes y si a través de esta historia se enteró que habló con el verdadero Arjona.

