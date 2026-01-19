Política

Ricardo de los Santos responde a Danilo Medina: “En este Gobierno no hay espacio para la impunidad”

Jefry Sanchez Send an email Hace 2 horas
16 Se lee en 1 minuto

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, respondió este lunes a las recientes declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien afirmó que el actual Gobierno ha perdido el rumbo en la conducción del Estado y cuestionó la proliferación de casos de presunta corrupción sin respuestas contundentes por parte de las autoridades.

De los Santos calificó como lamentables los señalamientos del exmandatario y defendió la actuación del Gobierno frente a los casos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años.

“Es lamentable escuchar hablar de corrupción a una persona como el expresidente Medina, con casos tan recientes que el país los tiene frescos en su memoria. La diferencia es que en este Gobierno no hay espacio para la impunidad. A diferencia de lo que se hacía en su Gobierno, donde todo se tapaba y nada salía a la luz pública, en este Gobierno se actúa”.

Este fin de semana, el expresidente de la República, Danilo Medina, advirtió que el país atraviesa una etapa de desorientación y creciente incertidumbre, al considerar que el actual gobierno ha perdido el rumbo en la conducción del Estado y no ha respondido de manera efectiva a los principales desafíos económicos y sociales.

Durante sus declaraciones, Medina afirmó que indicadores clave como el crecimiento económico, la demanda interna y las ventas muestran señales de deterioro, cuando, a su juicio, deberían reflejar un comportamiento positivo. En contraste, señaló un aumento de la deuda pública, el pago de intereses, el déficit fiscal y los precios, así como la proliferación de casos de presunta corrupción sin respuestas contundentes por parte de las autoridades.

El exmandatario mencionó presuntos escándalos que, según indicó, involucran a instituciones públicas y sectores estratégicos como el Seguro Reservas, el Banco Agrícola y el área energética, los cuales, aseguró, no han sido investigados ni sancionados en toda su magnitud, lo que refuerza la percepción de impunidad en la administración pública.

Fuente: N Digital

