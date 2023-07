Ricky Martin actúa como Residente en el nuevo video «Quiero ser baladista»

El artista boricua Ricky Martin muestras sus dotes de actor al convertirse en Residente en el nuevo video del rapero “Quiero ser baladista”.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Ricky Martin manifestó que una de las cosas que más ama es la actuación “me permite interpretar diferentes roles y puedo usar mi libertad creativa a más no poder”, escribió.

Asimismo, le dedicó palabras a René Pérez donde le expresó su admiración como artista, director, productor y creativo.

Una de las cosas que más amo de la actuación es que me permite interpretar diferentes roles y puedo usar mi libertad creativa a más no poder. René, hermano, eres un monstruo! Admiro tanto tu visión tanto como artista como director, productor y creativo. Me costó lo del rapeo, eso creo que te lo dejo a ti. Lo de tu voz cómo baladista, lo podemos trabajar 😂, pero de más está decir que me lo pase increíble. Muchas gracias por contar conmigo. ¡Seguimos familia! Nos vemos en Puerto Rico pronto. Visiten mis historias para que puedan ver todo el cortometraje.

Residente estrenó la tarde de este miércoles 26 de julio su nueva canción: Quiero ser baladista y como anticipó en su sencillo anterior, Bajo y batería, terminó convirtiéndose en Ricky Martin… ¿o al revés?

El video de la canción, que dura poco más de nueve minutos, es un cortometraje dirigido por el propio Residente, quien recordemos también es cineasta. La historia está cargada de disparos, sangre y secuestros (el raptado es nada menos que Afo Verde, CEO de Sony Music Latin Iberia). Además, se ve al compositor y rapero convertirse en una parodia de los artistas de música romántica (o baladistas).

Fuente: RC Notocias