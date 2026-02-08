Ricos por un rato: la empresa de criptomonedas surcoreana que por error les regaló US$40.000 millones a sus clientes

Una plataforma de intercambio de criptomonedas en Corea del Sur entregó por error más de US$40.000 millones en bitcoins a usuarios, un fallo que por unos minutos convirtió a varios de ellos en multimillonarios, antes de que la empresa bloqueara operaciones y comenzara a recuperar los fondos.

La compañía, Bithumb, dijo que el incidente no estuvo relacionado con hackeo ni con una brecha de seguridad y que logró recuperar casi la totalidad de los bitcoins enviados por equivocación.

Según explicó la empresa, la entrega equivocada ocurrió el viernes, cuando Bithumb pretendía otorgar a sus clientes una pequeña recompensa en efectivo de 2.000 wones (aproximadamente US$1,37).

Sin embargo, en lugar de ese bono, el sistema terminó enviando bitcoins: la plataforma «regaló» a clientes más de US$40.000 millones en esa criptomoneda. Bithumb aseguró que identificó el problema con rapidez y que restringió el comercio y los retiros para los 695 clientes afectados en un plazo de 35 minutos desde que se produjo el error.

La empresa indicó que, en total, se enviaron por error 620.000 bitcoins y que recuperó el 99,7% de esas unidades.

En un comunicado emitido el viernes, Bithumb sostuvo: «Queremos dejar claro que este asunto no tiene nada que ver con hackeo externo o brechas de seguridad y que no hay ningún problema con la seguridad del sistema ni con la gestión de los activos de los clientes».

El regulador investiga y la empresa ofrece compensación