Rihanna confiesa que todavía ama a Chris Brown y “probablemente siempre lo hará”

Santo Domingo, RD

A pesar de que Chris Brown le propinó una fuerte golpiza y hasta amenazó con matar a Rihanna, ahora casi 12 años después de esa agresión física la cantante sorprendió a todos confesando que todavía ama a su expareja y “probablemente siempre lo hará”.

Rihanna habló en el podcast de Oprah Winfrey, y dijo que ambos han estado trabajando en su amistad y ahora son amigos muy cercanos, pero la confesión no se quedó ahí y la intérprete de “Diamond” continuó diciendo que todavía se aman y es algo que nunca va a cambiar.

“Hemos construido una confianza de nuevo, y eso es … nos amamos y probablemente siempre lo haremos”. Y agregó: “Eso no es algo que vayamos a cambiar. No es algo que puedas apagar, si alguna vez has estado enamorado”.

Reflexionando sobre los sentimientos por el artista, la cantante también dijo: “Creo que fue el amor de mi vida. Fue el primer amor. Y veo que él me amaba de la misma manera … ni siquiera se trata de estar juntos. Realmente lo amo. Entonces, lo principal para mí es que él está en paz. No estoy en paz si él está un poco triste o solo”.

Oprah le preguntó sobre la posibilidad de algún día retomar su relación con el cantante a lo que Rihanna respondió: “Él tiene una relación propia. Soy soltero, pero seguimos teniendo una amistad muy estrecha desde que se retiró la medida cautelar en su contra. Hemos ido trabajando en ello, poco a poco, y no ha sido fácil. No es fácil”.

La golpiza

En un documental sobre su vida Brown admitió que golpeó a su expareja, la artista Rihanna, la noche de los premios Grammy y amenazó con matarla.

“Ella me odiaba. Después de eso (una infidelidad) lo intenté todo. A ella no le importaba, ella ya no confiaba en mí después de eso. A partir de ahí, todo fue empeorando porque peleábamos. Había peleas verbales y físicas también”, dijo Chris.

Para el estadounidense, el conflicto con su pareja se volvió insostenible tras una fiesta previa a la entrega de los premios Grammy 2009, cuando ambos forcejearon al interior de su vehículo, mientras regresaban a casa.

Debido a la golpiza que Brown le propinó, Rihanna no pudo asistir a la gala de premiación porque su rostro estaba totalmente hinchado. Posteriormente, ella lo denunció y el juez resolvió que el cantante debía cumplir una condena de cinco años de prisión condicional y 180 días de trabajo comunitario. También se le ordenó que se mantuviera al menos 50 metros lejos de ella.

AP