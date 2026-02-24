Rob Jetten, se convierte en el primer ministro más joven de Holanda siendo abiertamente gay

El líder del partido liberal demócrata D66, Rob Jetten, fue ratificado este lunes como nuevo primer ministro de Holanda, convirtiéndose a sus 38 años en el jefe de Gobierno más joven en asumir el cargo en la historia reciente del país siendo abiertamente gay.

Su nombramiento se produce tras varios meses de intensas negociaciones parlamentarias posteriores a los últimos comicios, que culminaron en la conformación de un gobierno de coalición con el compromiso de retomar e impulsar con fuerza la agenda climática y las políticas de vivienda, dos de los temas que marcaron el debate político nacional.

Con su llegada al poder, Jetten no solo imprime un relevo generacional en la dirección del Ejecutivo neerlandés, sino que también simboliza un hito en materia de representación y diversidad en la política europea.

Su liderazgo al frente de Democraten 66 (D66) lo consolidó como una de las figuras emergentes del liberalismo progresista, con énfasis en sostenibilidad, transición energética y ampliación de derechos civiles.

Jetten asume el cargo tras un periodo de interinidad gubernamental y en un contexto político marcado por la polarización y el avance de sectores conservadores durante la campaña electoral. Su investidura representa, para sus partidarios, un giro hacia políticas más inclusivas y una apuesta por reforzar el perfil progresista y europeísta de los Países Bajos.

Analistas coinciden en que el nuevo primer ministro enfrentará el desafío de mantener la cohesión de la coalición y responder a las demandas sociales en torno al costo de la vida, el acceso a la vivienda y la sostenibilidad ambiental, mientras consolida una nueva etapa política en La Haya.

