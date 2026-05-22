Roban batería de tres autobuses del TRAE en Constanza

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La supervisora del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), en el Distrito Educativo 06-02 de Constanza, Isbelia Báez de la Cruz, denunció que el transporte fue detenido la mañana del jueves por el robo de batería de tres de los autobuses escolares.

Estos autobuses estaban designados a la Escuela Padre Fantino y, en vista del robo de las baterías, más de 500 estudiantes se vieron afectados por la detención del servicio.

“A tres autobuses les sustituyeron la batería; hasta el momento el proceso está en investigación; las autoridades están haciendo el levantamiento correspondiente. Se vio afectado el transporte, pero la docencia sigue igual”, manifestó Báez de la Cruz.

Los conductores se percataron del hecho durante la revisión habitual de los autobuses antes de emprender su ruta.

Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.

Fuente: Listín Diario