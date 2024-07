Roberto Álvarez dice que en el país existen mafias de tráfico de migrantes

Send an email

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dijo este miércoles que en el país existen mafias de tráfico de migrantes y que los dominicanos son sujeto de esta práctica delictiva en el momento en el que deciden irse a otro país en los que están los llamados coyotes, quienes son los responsables de llevarlos a su destino final.

El canciller resaltó que una de las acciones que pueden ejecutarse para resolver esta problemática es creando penas más fuertes, haciendo referencia a la modificación de la ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (137-03), que deberá trabajarse en la próxima legislatura.

Sin querer entrar en los detalles de la ley, el canciller expresó que uno de los aspectos actuales, es que «en cierto sentido» se penaliza más a las personas o no se le da la asistencia debida y aseguró que no hay los mecanismos para proteger en el caso de trata.

Álvarez enfatizó en el hecho de que «hay que crear conciencia profunda en nuestro país sobre ese grave delito«.

En el caso de la trata de personas, el canciller agregó que el país debe tener casas de acogida, psicólogos y brindar a las víctimas todo el apoyo y los recursos necesarios para la transición de volver a reinsertarse en la sociedad.

«Dominicanos son sujeto también de ello (tráfico de migrantes), se van de aquí a otros lados que están los llamados coyotes, que son los que trafican, pues aquí existen esas mafias también en República Dominicana y ese es uno de los aspectos que hay que resolver y romper creando penas más fuertes» Roberto Álvarez Ministro de Relaciones Exteriores “

Discriminación en RD

Al ser cuestionado sobre la discriminación en el país, el ministro resaltó que «en República Dominicana no existe ningún tipo de racismo, mucho menos como práctica estatal«.

«De que en algún caso en particular pudiera haber una situación de esa naturaleza, en todas partes del mundo, lo he dicho, también hay, pero como una práctica no, tampoco hay», dijo Álvarez.

Fuente: Diario Libre