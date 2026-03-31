Roberto Canaán y el caso SeNaSa: contratos, dinero y un fiscal en el foco

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El nombre de Roberto Antonio Canaán, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), ha cobrado notoriedad pública tras ser vinculado a un proceso judicial que involucra presuntos actos de corrupción administrativa, sobornos y financiamiento ilícito dentro del sistema de salud dominicano.

Perfil y trayectoria

Canaán se desempeñó como funcionario dentro de SeNaSa, entidad estatal encargada de gestionar el seguro de salud de millones de dominicanos. Desde su posición, estaba vinculado a la supervisión de servicios y la atención a afiliados, así como a procesos internos relacionados con prestadores de servicios médicos.

Durante la gestión encabezada por Santiago Hazim, Canaán también formó parte de estructuras administrativas que, según el Ministerio Público, son objeto de investigación por posibles irregularidades en la contratación de suplidores.

Investigación y señalamientos

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Canaán figura como una pieza clave dentro de un entramado que habría operado en la asignación de contratos en el sistema de salud. Las autoridades sostienen que:

Existía un comité de contrataciones donde las decisiones no respondían a criterios técnicos, sino a directrices superiores.

Determinadas aprobaciones eran influenciadas mediante señales o instrucciones provenientes del entorno directivo.

Algunos suplidores habrían sido favorecidos a cambio de pagos indebidos para asegurar contratos.

En su declaración, Canaán habría detallado la existencia de mecanismos internos que permitían priorizar “casos de interés”, así como la supuesta intervención de personas cercanas a la dirección institucional.

Financiamiento y manejo de dinero

Otro de los aspectos relevantes del caso es el señalamiento de un presunto flujo irregular de dinero. Según las autoridades:

Canaán habría manejado sumas importantes en efectivo vinculadas a prestadores de servicios de salud.

Parte de esos fondos, que ascienden a millones de pesos, habrían sido entregados a figuras vinculadas a la administración de SeNaSa.

El Ministerio Público investiga si estos recursos fueron utilizados como financiamiento político irregular, lo que podría constituir delitos como tráfico de influencias y concusión.

Caso de soborno a fiscal

El expediente también revela un hecho que ha generado especial atención: Canaán habría sido la persona utilizada como intermediario en una entrega controlada de dinero para evidenciar un presunto soborno.

Según la investigación:

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara habría solicitado inicialmente altas sumas de dinero a cambio de favorecer a Canaán en el proceso judicial.

habría solicitado inicialmente altas sumas de dinero a cambio de favorecer a Canaán en el proceso judicial. La cantidad acordada se redujo hasta concretarse en un pago de US$10,000, entregado bajo supervisión de las autoridades.

El funcionario judicial fue arrestado en flagrante delito tras recibir el dinero, el cual fue ocupado como evidencia.

El Ministerio Público sostiene que este episodio demuestra un intento de interferir en el curso de la investigación, lo que agrava la dimensión institucional del caso.

Alcance del caso

Las autoridades investigan un presunto fraude que superaría los miles de millones de pesos dentro del sistema de salud, involucrando a exfuncionarios y actores del sector privado.

En este contexto:

Canaán no solo figura como investigado, sino también como testigo clave.

Su testimonio es considerado fundamental para reconstruir la presunta red de sobornos y tráfico de influencias.

El caso ha puesto en evidencia posibles fallas estructurales tanto en la administración pública como en el sistema de justicia.

Posición del Ministerio Público

El Ministerio Público ha reiterado que el proceso se enmarca dentro de su política de “cero tolerancia” a la corrupción, subrayando que las investigaciones alcanzan incluso a miembros del propio sistema judicial.

Conclusión

El caso de Roberto Canaán refleja la complejidad de una investigación que combina presuntos actos de corrupción administrativa, manejo irregular de fondos y un intento de soborno dentro del sistema judicial. Su doble rol —como imputado y testigo clave— lo convierte en una figura central para el desarrollo del proceso, cuyo desenlace podría tener importantes implicaciones para la institucionalidad del país.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO