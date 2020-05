Roberto Rosario asegura que en RD hay condiciones para celebrar elecciones el 5 de julio

Santo Domingo.-El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, aseguró que en el país están dadas las condiciones para que haya elecciones el 5 de julio porque se pueden crear los protocolos para que la gente asista a votar.

Sin embargo, dijo que en el hipotético caso de que no sea posible realizar las comicios por la pandemia del Covid-19 la Constitución establece que las autoridades electas cesan en sus funciones el 16 de agosto.

“Hay unos especialistas en materia constitucional que han querido poner al ciudadano a establecer una discusión de un hecho improbable y hasta ahora irreal porque ya las elecciones están convocadas; pero en eso están obviando el artículo 274 de la Constitución que establece que todos los funcionarios electos concluyen su periodo el 16 de agosto de manera uniforme”, puntualizó al ser entrevistado en el programa, “McKinney” de Color Visión.

Agregó que el artículo 275 de la Carta Magna establece que los funcionarios de los órganos constitucionales permanecen en sus cargos hasta tanto llegue quien los sustituyera en esas funciones.

“Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral y otros órganos que de alguna manera se quedarían en el ejercicio de la función y no es lo mismo para el presidente y vicepresidente porque la sucesión presidencial está en un capítulo aparte y solo se legisla para el presidente electo, no para el que no ha sido electo, a partir del 16 de agosto ya el presidente Danilo Medina es un expresidente en la misma condición de Hipólito Mejía y la misma condición de Leonel Fernández”, subrayó.

Explicó que la solución que podría tener el tema es la relativa a los órganos constitucionales. “La ley orgánica le da facultad al Tribunal Constitucional para emitir un conjunto de sentencias y una de ellas es lo que se llama sentencias legislativas, mediante la cual el Tribunal Constitucional toma una serie de decisiones que pueden ayudar al funcionamiento del Estado, pero es muy extemporánea la discusión sobre ese tema, de lo que si estoy seguro es que no hay ninguna solución sobre la base de la continuación de los actuales integrantes del Poder Ejecutivo”, sostuvo.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que el gobierno ha manejado de manera errónea la pandemia del Covid-19 y que es necesario crear una comisión de la verdad para hacer un levantamiento territorial y social real de cuantos impactados tuvimos del Covid-19 y cuantas personas han fallecido por el virus porque no hay información real de qué tanto es el impactó el país.

“Ante la nueva realidad la gente prefiere la experiencia de Leonel, no un salto al vacío, no quiere un gobernante que no sepa siquiera estructurar ideas porque hoy es muy cómodo decir que te llevan una funda (de comida) pero lo difícil es que te presenten una idea de cómo se va a manejar el país después de la pandemia vamos a necesita a un gobernante experimentado y Leonel es el que ha enfrentado crisis de manera exitosa y la gente quiere ir a lo seguro y lo seguro ahora mismo es alguien que esté en capacidad de estructurar políticas públicas que garanticen la recuperación”, subrayó.

Rosario resaltó la experiencia de Fernández en materia de crecimiento económico y manejo de crisis. “La joya de las administraciones del PLD es la estabilidad macroeconómica y esa estabilidad macroeconómica no es de estos siete años, es de los casi 20 años que ha tenido el PLD en el gobierno y de esos 12 fueron logrados en la gestión de Leonel Fernández; los planes sociales que muestra hoy el gobierno del presidente Danilo Medina, todos o casi todos, fueron ideados e implementados en los gobiernos de Leonel Fernández; es el que más ha construido después de los americanos, Balaguer (Joaquín) y Trujillo (Rafael Leonidas) es Leonel Fernández y también es el líder político que logró el tránsito de la premodernidad a la modernidad en la República Dominicana, fue Leonel quien enseñó que la computadora es un instrumento de trabajo y por eso es líder ideal ante esta realidad”, refirió.

El encargado de asuntos electorales de Fuerza del Pueblo aseguró que esa organización es una realidad estructural en todo el país. “Nos fuimos formando y participando a la vez y ya logramos una participación relativamente adecuada, logramos 32 entre alcaldes y directores de distritos y en alianza con el PRM se ganaron unos 42 entre alcaldías y direcciones de distritos, es decir tiene una buena representación partiendo de que somos una novedad como partido”, puntualizó Rosario tras afirmar que el éxodo de peledeístas hacia Fuerza del Pueblo será mayor en junio.

“Yo diría que Leonel Fernández sigue en el sentimiento de la base del PLD, esta semana se inició un éxodo que continuará hasta la última semana de junio de compañeros que irán gradualmente pasando del viejo partido a la Fuerza del Pueblo, ya los aguacates han madurado, hay todo un programa de compañeros que empezarán a pasar, no podían hacerlo porque muchos eran candidatos y tenían compromiso y algunos hasta se quedaron porque faltaban 4 meses por cobrar, pero después que lo que falta es un mes, entonces tu dices es un buen negocio dejar un mes y ganar cuatro y nosotros mismos le decíamos que no pusieran en juego la estabilidad económica, el mayor éxodo será en junio”, comentó.

Sostuvo que la situación que llevó a la división en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue una herida que se profundizó desde el momento en que inició una supuesta campaña contra el expresidente.

“Esa dirigencia trajo a Quirino (Quirino Ernesto Paulino) al presidente Fernández y esa dirigencia también financió los juicios populares y toda esa campaña contra Leonel por eso es difícil por no decir imposible que pueda haber una regresión de los dirigentes de las Fuerza del Pueblo hacia ese partido”, aseguró Rosario.

Sostuvo que es difícil para los dirigentes de la Fuerza del Pueblo que han sido cancelados y perseguidos por el gobierno del presidente Danilo Medina votar por el PLD “porque sería renegar de todo y la Fuerza del Pueblo no tendría razón de ser”.

