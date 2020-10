Roberto Rosario dice es preocupante nivel de desconocimiento muestran postulantes a JCE

El ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE) y dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Roberto Rosario, sostuvo que es preocupante lo que ha observado hasta ahora en las entrevistas que hace la Comisión Especial de Senadores a los postulantes a miembros del órgano electoral por el nivel de desconocimiento sobre las atribuciones y responsabilidades del órgano electoral y responsable del Registro Civil.

“Debo expresar preocupación porque los 300 y tantos que se han inscrito que, salvo excepciones, no se ha notado una formación sólida en el área electoral, da la impresión de que se convirtió en una moda inscribirse para ser miembro de la Junta porque las entrevistas que he visto, denotan una baja formación o una baja comprensión del tema que maneja ese órgano electoral”, expresó.

Rosario instó a los miembros de la Comisión Especial del Senado que evalúa los postulantes al órgano electoral a que tomen en cuenta el desenvolvimiento sobre temas del día a día de la JCE porque no es lo electoral.

El ex presidente del órgano electoral criticó que la Escuela Nacional de Formación Electoral de la JCE haya bajado la oferta académica que tenía porque eso va en detrimento del personal que labora en la institución. “Los cursos de formación al personal se han descontinuado, allá se daban cursos, a camareros, al personal de limpieza, al personal de servicio al usuario, todo se hizo para elevar la calidad del personal administrativo de la Junta y es una pena que se haya descontinuado”, subrayó.

Rosario sostuvo que los actuales integrantes del órgano electoral se concentraron mucho en las elecciones y descuidaron otras áreas y que “tuvieron la mala suerte que en lo que ellos se concentraron no salió como ellos quería que saliera”.

Sostuvo que el modelo de órgano electoral que la población votó fue el de que no tenga vinculación con los partidos políticos porque fue una oferta de campaña del ahora presidente Luis Abinader.

“El modelo por el que la población votó fue por que no tenga vinculación partidaria, en la visita que hizo el presidente Abinader al presidente Fernández y la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, el presidente Abinader dijo que él había hecho ese compromiso de campaña y que él quería el apoyo de la Fuerza del Pueblo le acompañara en que esta Junta se constituya sin vínculos partidarios y el presidente Fernández aceptó y la Comisión Política aceptó”, refirió.

El expresidente de la JCE sostuvo que muchos de los que forman parte de la sociedad civil provienen de partidos y tienen preferencia política. “La mayoría de los traumas electorales que hemos tenido son de esas juntas supuestamente puras e independientes, y no quiero mencionar nombres, pero las grandes crisis no son los vinculados a los partidos que han generado esas grandes crisis”, sostuvo.

Afirmó que lo que sucede es que hay políticos que no reconocen cuando no cuenta con el favor del electorado y por eso culpan a los miembros de la JCE. “Es una pobre formación cultural en el mundo político”, subrayó.

Refirió que la idea del reparto de los miembros de la JCE entre los partidos políticos no la inició el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sino que fue una idea que trajo al país el fallecido líder político José Francisco Peña Gómez. “Es una propuesta original del doctor José Francisco Peña Gómez que asqueado por los fraudes que se dieron en la junta designada por el Senado balaguerista plantea la necesidad de que haya un mayor equilibrio, recuerdo que en el 1990 la JCE quedó integrada por García Lizardo, Leonardo Matos Berrido, Fulgencio Roble y Pompilio Bonilla, representado al PLD, Fulgencio representado a Peña Gómez y Leonardo Matos Berrido al Partido Reformista”, rememoró.

Agregó que en el 1998 el Senado del PRD en respuesta a lo que pasó en la Liga Municipal Dominicana nombró la JCE de manera unilateral. “Eso generó una disputa tan grande que Joaquín Balaguer y Leonel Fernández emitieron un comunicado público y le congelaron la cuenta a la JCE y los defensores de esa JCE en los tribunales fue la oficina de Enmanuel Esquea Guerrero”, contó.

Rosario fue entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su programa McKINNEY que se transmite los sábados a las 11:00 de la noche por Color Visión.

“Fuerza del Pueblo no será un partido conservador”

El dirigente político sostuvo que su partidos está en la fase inicial del primero Congreso de la organización y que esa organización no tiene una línea ideológica de ser conservadora sino progresista. Sostuvo que la idea es hacer un partido abierto y horizontal en el que la ciudadanía tenga la oportunidad de opinar y formar parte de la línea programática de la nueva organización.

“Hasta el momento, predomina una visión progresista es lo que postula el presidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo no será un partido conservador, el pensamiento es que debe ser un partido que conduzca a una sociedad democrática diversa, tolerante y participativa”, sostuvo.

Rosario afirmó que el expresidente Fernández a pesar de recibir el apoyo de los sectores conservadores del país siempre gobernó con un pensamiento liberal. “Cuando el PRD llega no es capaz de establecer relaciones con Cuba, Leonel Fernández llega y establece relaciones con Cuba, por solo poner un ejemplo; la Fuerza del Pueblo no es un partido social demócrata no lo será, no lo es, pero es progresista liberal; pero Leonel tiene la magia de colocarse en el centro de los diferentes sectores, y atraer apoyo de todos los sectores”, subrayó.

Argumentó que los cambios que ha tenido la sociedad necesitan de nuevos enfoques por lo que no es posible en estos tiempos un partido cerrado ni vertical. “Eso no significa que no sean cualificados sus órganos de dirección no tengan que pasar por un proceso de formación, pero debe ser abierto a todos los estratos sociales y si no es así no seremos exitosos”, advirtió.

Por: El Caribe