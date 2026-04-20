Roberto Rosario: “Si el gobierno no frena el dispendio, que no cuente con FP para dialogar sobre crisis”

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Si el gobierno “no frena el dispendio en el manejo de los recursos públicos”, que no cuente con la Fuerza del Pueblo para dialogar y buscar un consenso sobre la crisis que pudiese sobrevenir a la economía dominicana como consecuencia del conflicto de Oriente Medio, advierte el alto dirigente de esa organización política, Roberto Rosario Márquez.

El dirigente opositor explicó que el presidente y líder de su partido, Leonel Fernández, fue muy claro cuando recibió la comisión designada por el presidente Luis Abinader, en el sentido de que es el gobierno quien debe asumir los costos de la crisis, y que, bajo ningún concepto, esta debe ser transferida a la población.

Rosario Márquez explicó que, tal y como dijo Leonel frente a los ministros José Ignacio Paliza y Eduardo Sanz Lovatón, la Fuerza del Pueblo esperará la propuesta que someterá el gobierno para fijar una posición sobre el particular.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Roberto Rosario insistió en que la característica fundamental de este gobierno ha sido el dispendio.

Agregó que una administración que gaste anualmente más de 12 mil millones de pesos para pagar a youtubers, influencers y algunos medios de comunicación, además de regalar cuatro mil millones de pesos en pensiones privilegiadas a personas que nunca hicieron contribuciones a los planes de pensiones del Estado, no puede pedirle sacrificio a la población.

“Estamos hablando de que han otorgado pensiones de 50, 100 y 200 mil pesos a ciudadanos que el 90% de ellos son vinculados al Partido Revolucionario Moderno; a eso se agrega el financiamiento de una gran cantidad de sectores que anualmente reportan pérdidas en sus operaciones; sin embargo, no se fiscalizan ese tipo de negocios”, criticó.

Fuente: RC Noticias