Roberto Salcedo, de la alcaldía al cine: «Extrañaba volver a trabajar en el arte»

«Vicente el Imprudente» es uno de los emblemáticos personajes de Cuquín Victoria, que recreaba a un hombre soltero, de pelo rizado, recortado bigote y que aún vivía con su madre. Su vecino, “Armando Lío”, que era escenificado por Roberto Salcedo, era un chiquillo travieso, que vestía con overol, boina y lentes, y que en su diario vivir siempre buscó la manera de importunar a Vicente.

Esta era una de las comedias más esperadas que difundió “El Show del Mediodía”, en los años 80, y que tenía como protagonistas a Cuquín y a Roberto, una mutual del humor muy poca vista en la televisión dominicana

Su amistad fue más allá y con el tiempo Cuquín bautizó al Roberto Ángel (hijo mayor de Salcedo) y se convirtieron en compadres.

Con el tiempo, cada uno continuó con sus proyectos en televisión. Roberto con sus programas de entretenimiento y Cuquín trabajando, específicamente, en el humor, destacándose en el teatro y el cine local.

En cambio, la política atrajo a Salcedo, quien se convirtió en alcalde del Distrito Nacional durante 14 años, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aunque desde el 2020 milita en el gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Han pasado más de 35 años y el cine se ha encargado de juntarlos de nuevo en pantalla y volver a trabajar juntos, ahora en la película “La tercera edad”, un guion escrito por Salcedo pensando exclusivamente en Cuquín Victoria.

Alexander López, Madelyn Martínez, Cuquin Victoria, Roberto Salcedo, Archie López, Desiree Reyes durante el encuentro de prensa de «La tercera edad». El filme está dirigido por Archie López y llegará a los cines a partir del miércoles 14 de febrero a través de Caribbean Cinemas.

“Realmente extrañaba volver a trabajar en el arte, por eso tan pronto dejo la alcaldía me concentré a producir teatro, a escribir para teatro y cine. En estos últimos tres años tengo como nueve guiones escritos de cine”, revela a LISTÍN DIARIO el ex alcalde, que, además, ha filmado otra historia cinematográfica en el género de drama, “Trágico final”, que trata sobre los feminicidios y sus consecuencias en sus allegados.

EL REENCUENTRO

Los sentimientos de camaradería volvieron a florecer entre Cuquín y Roberto, quienes agradecieron a Archie López el que pudieran compartir el mismo camerino durante el rodaje de la película, en donde recordaron buenos momentos y pudieron ponerse al día.

Para Cuquín ha sido un gran honor y una gran satisfacción, primero porque su compadre le haya escrito una película exclusivamente pensada en él y, segundo, volver a compartir con él en una comedia, género en el que ambos lograron reconocimiento popular en República Dominicana.

“Con Cuquín he mantenido un vínculo estrecho, la sensación de volver a compartir con él, en una película que escribí pensando en él, en cada escena que yo escribía, en cada diálogo que yo escribía me lo imaginaba a él siempre, entonces fue muy fácil escribir un guion para él”, comenta Salcedo.

La cinta cuenta la historia de dos amigos en la tercera edad que deciden regresar a estudiar en la universidad con la intención de vivir nuevas aventuras, con el fin de divertirse y conocer de nuevo el amor.

Cuquín Victoria, Orlando Urdaneta y Roberto Salcedo en una de las escenas de la película «La tercera edad». Además de Cuquín y Roberto, en la cinta participan los actores venezolanos Orlando Urdaneta y Scarlett Ortiz.

Del país: Lumy Lizardo, Isaura Taveras, Nany Peña, Juan Carlos Pichardo, Judith Rodríguez, Melymel y Giovanny Cruz.

También componen el elenco Philip Rodríguez, Tony Pascual (Pachulí), Héctor Sierra, Bernardita García, Fefita La Grande, Niní Caffaro, Freddy Ginebra, y René Castillo, entre otras figuras locales.

REGRESO A LOS MEDIOS

Aunque el ex alcalde no tiene planes, por el momento, de regresar a la televisión, reconoció que los medios de comunicación están viviendo una apertura de la comunicación de la globalización, luego de referirse a los cambios que han experimentado la radio y la televisión durante su ausencia.

También se refirió al humor y resaltó que cuando hacía humor siempre fueron cuidadosos de usar el doble sentid: “Ni siquiera usábamos una palabras que pudiera sugerir vulgaridad o doble sentido, después el humor se fue descomponiendo un poquito, pero lo que yo producía como humor era muy para la familia, siempre cuidé y respeté esa parte”.

Salcedo recordó que antes de entrar a la televisión a trabajar como comediante había participado en el teatro, profesión en la que se formó.

Julio César Matías (Pololo) es quien le da su primera oportunidad en la televisión.

“Pienso que para hacer humor no hay la necesidad de ser idiota, así como la cultura no tiene la necesidad de ser aburrida, pienso que se puede crecer en la decencia, sin tener que atropellar, y más en estos tiempos donde la familia está tan dispersa, creo que ahora más que nunca se impone que podamos hacer un contenido mucho más unificador a la familia”, sostuvo.

En cuanto al cine reveló que se ha llevado una gran sorpresa al conocer la cantera de talentos con la que cuenta el cine local, desde los actores, actrices y toda la parte técnica. “He quedado maravillado con todo lo que he encontrado en el cine dominicano, profesionales de alto nivel, por eso estoy seguro que en el cine nos aguarda un gran futuro”.

EN LA POLÍTICA

Ahora que es militante del PRM Salcedo no descartó aspirar a alguna candidatura o cargo en el estado. “Mientras uno está vivo uno no sabe, había que ver los vaivenes, por ahora no creo que eso vaya a producirse. Por el momento estamos incorporados en otra dinámica, pero al fin y al cabo, el tiempo dirá y las circunstancias van a determinar cuál será el rumbo que habremos de tomar. La política y el arte son actividades que comparto y que jamás he abandonado.

